Через особливості мобільного зв'язку: як українські рятувальники допомогли травмованому поляку в польських горах

Громадянин Польщі травмував ногу в польських горах, але через особливості мобільного покриття дзвінок потрапив до українських рятувальників. Як надзвичайники України та Польщі рятували травмованого - розповіли у ДСНС, передає УНН.

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До Служби 112 Львівщини надійшов нетиповий виклик: громадянин Польщі травмував ногу в польських горах. Через особливості мобільного покриття дзвінок потрапив до українських рятувальників.

ДСНС Львівщини оперативно передали дані польським колегам. Координацію міжнародної допомоги забезпечили фахівці ДСНС України разом із польською Бескидською групою GOPR.

Польські рятувальники знайшли потерпілого, надали допомогу та передали медикам, резюмували у ДСНС.

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