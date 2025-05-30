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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
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Через особливості мобільного зв'язку: як українські рятувальники допомогли травмованому поляку в польських горах

Київ • УНН

 • 610 перегляди

До Служби 112 Львівщини надійшов виклик про травмування поляка в горах. Українські рятувальники оперативно передали дані польським колегам, які надали допомогу потерпілому.

Через особливості мобільного зв'язку: як українські рятувальники допомогли травмованому поляку в польських горах

Громадянин Польщі травмував ногу в польських горах, але через особливості мобільного покриття дзвінок потрапив до українських рятувальників. Як надзвичайники України та Польщі рятували травмованого - розповіли у ДСНС, передає УНН.

Деталі

До Служби 112 Львівщини надійшов нетиповий виклик: громадянин Польщі травмував ногу в польських горах. Через особливості мобільного покриття дзвінок потрапив до українських рятувальників.

ДСНС Львівщини оперативно передали дані польським колегам. Координацію міжнародної допомоги забезпечили фахівці ДСНС України разом із польською Бескидською групою GOPR.

Польські рятувальники знайшли потерпілого, надали допомогу та передали медикам, резюмували у ДСНС.

На горі Піп Іван знайшли тіло туриста22.05.25, 18:52 • 5334 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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