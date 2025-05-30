Из-за особенностей мобильной связи: как украинские спасатели помогли травмированному поляку в польских горах

Гражданин Польши травмировал ногу в польских горах, но из-за особенностей мобильного покрытия звонок попал к украинским спасателям. Как чрезвычайники Украины и Польши спасали травмированного - рассказали в ГСЧС, передает УНН.

Детали

В Службу 112 Львовской области поступил нетипичный вызов: гражданин Польши травмировал ногу в польских горах. Из-за особенностей мобильного покрытия звонок попал к украинским спасателям.

ГСЧС Львовской области оперативно передали данные польским коллегам. Координацию международной помощи обеспечили специалисты ГСЧС Украины вместе с польской Бескидской группой GOPR.

Польские спасатели нашли пострадавшего, оказали помощь и передали медикам, резюмировали в ГСЧС.

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