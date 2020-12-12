Через місяць після боїв до Ефіопії прибув перший гуманітарний конвой
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Перший конвой міжнародної допомоги прибув до Мекеле, столиці північного штату Ефіопії Тіграй, через понад місяць після початку бойових дій. Про це йдеться в заяві Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), передає УНН.
Зазначається, що 7 вантажівок Червоного Хреста привезли ліки та медичне обладнання для 400 поранених, а також засоби допомоги. Ці запаси будуть передані лікарні Айдер, Регіональному бюро охорони здоров’я та аптеці ERCS в Мекеле.
Регіональний директор МКЧХ у Африці Патрік Юссеф після візиту до столиці Ефіопії Аддіс-Абеби зазначив, що ця медична партія допоможе постраждалим пацієнтам вижити.
“Запаси врятують життя людей, які сьогодні не мають доступу до медичної допомоги. Ми очікуємо, що багато закладів охорони здоров’я в Тіграї стикаються з тими ж проблемами, що і лікарня Айдер, і їм терміново потрібна підтримка”, — сказав Юссеф.
Нагадаємо, конфлікт між владою Ефіопії і правлячою в Тиграї партією НФЗТ наростав з моменту приходу Ахмеда на пост прем’єр-міністра в квітні 2018 року. Збройне протистояння спалахнуло 4 листопада 2020 року. В кінці місяця центральна влада поставила ультиматум, давши повстанцям 72 години, щоб здатися. У ніч на 26 листопада Ахмед розпорядився довести до кінця “третю і останню фазу операції по відновлення порядку”. 28 листопада збройні сили Ефіопії встановили контроль над Мекеле.
За оцінкою ООН, з початку листопада більше 43 тисяч людей втекли з Ефіопії в Судан. Цій країні необхідно 125 млн євро, щоб забезпечити біженців підтримкою на найближчі пів року.