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Влада Ефіопії заявила про взяття столиці бунтівного штату Тиграй

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Збройні сили Ефіопії в суботу, 28 листопада, встановили контроль над Мекеле, столицею штату Тиграй на півночі країни, в якому вже кілька тижнів не вщухає збройний конфлікт між центральною владою і правлячою в регіоні лівою партією “Народний фронт звільнення Тиграя” (НФЗТ), передає УНН із посиланням на DW.

Армія взяла під контроль аеропорт, громадські інститути, будівля регіональної адміністрації та інші ключові установи. Операцію вдалося провести, не підставивши під удари мирних жителів 500-тисячного міста, зазначив ефіопський прем’єр-міністр Абій Ахмед.

У той же час регіональна влада стверджує, що військові атакували центр міста за допомогою “важкого озброєння і артилерії”. Незалежна оцінка того, що відбувається в регіоні практично неможлива, так як в Тиграї не працюють телефонний зв’язок та інтернет.

Конфлікт між владою Ефіопії і правлячою в Тиграї партією НФЗТ наростав з моменту приходу Ахмеда на пост прем’єр-міністра в квітні 2018 року. Збройне протистояння спалахнуло 4 листопада 2020 року. В кінці місяця центральна влада поставили ультиматум, давши повстанцям 72 години, щоб здатися. У ніч на 26 листопада Ахмед розпорядився довести до кінця “третю і останню фазу операції по відновлення порядку”.

За оцінкою ООН, з початку листопада більше 43 тисяч людей втекли з Ефіопії в Судан. Цій країні необхідно 125 млн євро, щоб забезпечити біженців підтримкою на найближчі шість місяців, відзначили в ООН. Організація закликала забезпечити негайний доступ співробітникам гуманітарних місій в 6-мільйонний Тиграй, запаси продовольства в якому добігають кінця.

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