Власти Эфиопии заявили о взятии столицы мятежного штата Тыграй

Армия взяла под контроль аэропорт, общественные институты, здание региональной администрации и другие ключевые учреждения. Операцию удалось провести, не подставив под удары мирных жителей в городе с 500 тыс. населением, отметил эфиопский премьер-министр Абый Ахмед.

В то же время региональные власти утверждают, что военные атаковали центр города с помощью “тяжелого вооружения и артиллерии”. Независимая оценка того, что происходит в регионе практически невозможна, так как в Тыграй не работают телефонная связь и интернет.

Конфликт между властью Эфиопии и правящей в Тыграй партией НФЗТ нарастал с момента прихода Ахмеда на пост премьер-министра в апреле 2018 года. Вооруженное противостояние вспыхнуло 4 ноября 2020 года. В конце месяца центральная власть поставили ультиматум, дав повстанцам 72 часа, чтобы сдаться. В ночь на 26 ноября Ахмед распорядился довести до конца “третью и последнюю фазу операции по восстановлению порядка”.

По оценке ООН, с начала ноября более 43 тысяч человек бежали из Эфиопии в Судан. Этой стране необходимо 125 млн евро, чтобы обеспечить беженцев поддержкой на ближайшие шесть месяцев, отметили в ООН. Организация призвала обеспечить немедленный доступ сотрудникам гуманитарных миссий в шестимиллионном Тыграй, запасы продовольствия в котором подходят к концу.