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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 31333 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 50917 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 64012 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 77738 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110267 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 112942 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125322 просмотра

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Власти Эфиопии заявили о взятии столицы мятежного штата Тыграй

Власти Эфиопии заявили о взятии столицы мятежного штата Тыграй

Киев  •  УНН

 • 14954 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Вооруженные силы Эфиопии в субботу, 28 ноября, установили контроль над Мекелем, столицей штата Тыграй на севере страны, в котором уже несколько недель не утихает вооруженный конфликт между центральной властью и правящей в регионе левой партией "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФЗТ), передает УНН со ссылкой на DW.

Армия взяла под контроль аэропорт, общественные институты, здание региональной администрации и другие ключевые учреждения. Операцию удалось провести, не подставив под удары мирных жителей в городе с 500 тыс. населением, отметил эфиопский премьер-министр Абый Ахмед.

В то же время региональные власти утверждают, что военные атаковали центр города с помощью “тяжелого вооружения и артиллерии”. Независимая оценка того, что происходит в регионе практически невозможна, так как в Тыграй не работают телефонная связь и интернет.

Конфликт между властью Эфиопии и правящей в Тыграй партией НФЗТ нарастал с момента прихода Ахмеда на пост премьер-министра в апреле 2018 года. Вооруженное противостояние вспыхнуло 4 ноября 2020 года. В конце месяца центральная власть поставили ультиматум, дав повстанцам 72 часа, чтобы сдаться. В ночь на 26 ноября Ахмед распорядился довести до конца “третью и последнюю фазу операции по восстановлению порядка”.

По оценке ООН, с начала ноября более 43 тысяч человек бежали из Эфиопии в Судан. Этой стране необходимо 125 млн евро, чтобы обеспечить беженцев поддержкой на ближайшие шесть месяцев, отметили в ООН. Организация призвала обеспечить немедленный доступ сотрудникам гуманитарных миссий в шестимиллионном Тыграй, запасы продовольствия в котором подходят к концу.

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