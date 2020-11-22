Ситуація в Ефіопії: уряд країни дав 72 години заколотникам аби здатися владі

“Починається третя і заключна фаза операції в Тиграю, — йдеться в опублікованому на урядовому порталі зверненні до населення цього ефіопського штату. — Уряд закликає лідерів НФЗТ і бійців, які підкоряються їм, здатися мирним шляхом, визнавши повну безнадійність ситуації”. Абій Ахмед підкреслив, що “це останній шанс”. Він також закликав населення столиці Тиграя міста Мекеле заарештувати верхівку НФЗТ і видати її членів правосуддю.

Нинішній ультиматум уряду Ефіопії керівництву НФЗТ другий за рахунком. Прем’єр-міністр 14 листопада дав загонам НФЗТ також 72 години для припинення опору. Проте влада в Мекеле відкинула ультиматум і продовжила боротися з урядовими силами. Останні 17 листопада відновили активні бойові дії і до поточної неділі підійшли з півночі і півдня до Мекеле. В обох випадках лінії фронтів зараз знаходяться в 90 км від столиці штату.

Dear fellow Ethiopians, pic.twitter.com/3H9XXSiFM7

Раніше командування Силами національної оборони Ефіопії оголосило, що починається третя фаза операції, метою якої є звільнення Мекеле від структур НФЗТ. “Війська при наближенні до Мекеле вийшли на оперативний простір і будуть використовувати танки і важку артилерію для виконання поставленого завдання”, — заявив офіційний представник ефіопської армії полковник Деджене Цегайе. Зараз уряд країни дав НФЗТ три доби для припинення опору і здачі в руки федерального уряду.

Довідка: Абій Ахмед розпорядився 4 листопада почати військову операцію на півночі країни проти загонів НФЗТ, які напередодні напали на об’єкти Північного командування, вбили військових, що залишилися вірними федеральному уряду і захопили важке озброєння. Урядові сили почали операцію з визволення західних районів Тиграя від загонів НФВТ, а зараз просуваються з півночі і півдня до розташованої на південному сході штату його столиці Мекеле.