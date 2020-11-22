Ситуация в Эфиопии: правительство страны дало 72 часа мятежникам чтобы сдаться властям

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Правительство Эфиопии дало в воскресенье руководству и отрядам Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) 72 часа для того, чтобы сложить оружие и прекратить сопротивление федеральным силам. Об этом сообщил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, пишет УНН.

“Начинается третья и заключительная фаза операции в Тыграе, — говорится в опубликованном на правительственном портале обращении к населению этого эфиопского штата. — Правительство призывает лидеров НФОТ и подчиняющихся им бойцов сдаться мирным путем, признав полную безнадежность ситуации”. Абий Ахмед подчеркнул, что “это последний шанс”. Он также призвал население столицы Тыграя города Мэкэле арестовать верхушку НФОТ и выдать ее членов правосудию.

Нынешний ультиматум правительства Эфиопии руководству НФОТ второй по счету. Премьер-министр 14 ноября дал отрядам НФОТ также 72 часа для прекращения сопротивления. Однако власти в Мэкэле отвергли ультиматум и продолжили бороться с правительственными силами. Последние 17 ноября возобновили активные боевые действия и к текущему воскресенью подошли с севера и юга к Мэкэле. В обоих случаях линии фронтов сейчас находятся в 90 км от столицы штата.

Dear fellow Ethiopians, pic.twitter.com/3H9XXSiFM7

— Abiy Ahmed Ali  (@AbiyAhmedAli) November 22, 2020

Ранее командование Силами национальной обороны Эфиопии объявило, что начинается третья фаза операции, целью которой является освобождение Мэкэле от структур НФОТ. “Войска при приближении к Мэкэле вышли на оперативный простор и будут использовать танки и тяжелую артиллерию для выполнения поставленной задачи”, — заявил официальный представитель эфиопской армии полковник Деджене Цегайе. Сейчас правительство страны дало НФОТ трое суток для прекращения сопротивления и сдачи в руки федерального правительства.

Справка: Абий Ахмед распорядился 4 ноября начать военную операцию на севере страны против отрядов НФОТ, которые накануне напали на объекты Северного командования, убили оставшихся верными федеральному правительству военных и захватили тяжелое вооружение. Правительственные силы начали операцию с освобождения западных районов Тыграя от отрядов НФОТ, а сейчас продвигаются с севера и юга к расположенной на юго-востоке штата его столице Мэкэле.

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