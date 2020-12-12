Через месяц после боев в Эфиопию прибыл первый гуманитарный конвой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Первый конвой международной помощи прибыл в Мекеля, столицу северного штата Эфиопии Тыграй, спустя более месяц после начала боевых действий. Об этом говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК), передает УНН.
Отмечается, что 7 грузовиков Красного Креста привезли лекарства и медицинское оборудование для 400 раненых, а также средства помощи. Эти запасы будут переданы больнице Айдер, Региональному бюро здравоохранения и аптеке ERCS в Мекеле.
Региональный директор МККК в Африке Патрик Юссеф после визита в столицу Эфиопии Аддис-Абебы отметил, что эта медицинская партия поможет пострадавшим пациентам выжить.
“Запасы спасут жизни людей, которые сегодня не имеют доступа к медицинской помощи. Мы ожидаем, что многие учреждения здравоохранения в Тыграе сталкиваются с теми же проблемами, что и больница Айдер, и им срочно нужна поддержка”, — сказал Юссеф.
Напомним, конфликт между властью Эфиопии и правящей в Тыграй партией НФОТ нарастал с момента прихода Ахмеда на пост премьер-министра в апреле 2018 года. Вооруженное противостояние вспыхнуло 4 ноября 2020 года. В конце месяца центральная власть поставила ультиматум, дав повстанцам 72 часа, чтобы сдаться. В ночь на 26 ноября Ахмед распорядился довести до конца “третью и последнюю фазу операции по восстановлению порядка”. 28 ноября вооруженные силы Эфиопии установили контроль над Мекеле.
По оценке ООН, с начала ноября более 43 тысяч человек бежали из Эфиопии в Судан. Этой стране необходимо 125 млн евро, чтобы обеспечить беженцев поддержкой на ближайшие полгода.