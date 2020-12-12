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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 64747 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 86304 просмотра

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3 марта, 15:41 • 113117 просмотра

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Через месяц после боев в Эфиопию прибыл первый гуманитарный конвой

Через месяц после боев в Эфиопию прибыл первый гуманитарный конвой

Киев  •  УНН

 • 12199 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Первый конвой международной помощи прибыл в Мекеля, столицу северного штата Эфиопии Тыграй, спустя более месяц после начала боевых действий. Об этом говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК), передает УНН.

Отмечается, что 7 грузовиков Красного Креста привезли лекарства и медицинское оборудование для 400 раненых, а также средства помощи. Эти запасы будут переданы больнице Айдер, Региональному бюро здравоохранения и аптеке ERCS в Мекеле.

Региональный директор МККК в Африке Патрик Юссеф после визита в столицу Эфиопии Аддис-Абебы отметил, что эта медицинская партия поможет пострадавшим пациентам выжить.

“Запасы спасут жизни людей, которые сегодня не имеют доступа к медицинской помощи. Мы ожидаем, что многие учреждения здравоохранения в Тыграе сталкиваются с теми же проблемами, что и больница Айдер, и им срочно нужна поддержка”, — сказал Юссеф.

Напомним, конфликт между властью Эфиопии и правящей в Тыграй партией НФОТ нарастал с момента прихода Ахмеда на пост премьер-министра в апреле 2018 года. Вооруженное противостояние вспыхнуло 4 ноября 2020 года. В конце месяца центральная власть поставила ультиматум, дав повстанцам 72 часа, чтобы сдаться. В ночь на 26 ноября Ахмед распорядился довести до конца “третью и последнюю фазу операции по восстановлению порядка”. 28 ноября вооруженные силы Эфиопии установили контроль над Мекеле.

По оценке ООН, с начала ноября более 43 тысяч человек бежали из Эфиопии в Судан. Этой стране необходимо 125 млн евро, чтобы обеспечить беженцев поддержкой на ближайшие полгода.

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