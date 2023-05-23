Через добу: міноборони рф відреагувало на події у бєлгородській області
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Міністерство оборони росії через приблизно добу відреагувало на події у бєлгородській області рф, де ввели режим "контртерористичної операції", повідомляють росЗМІ, передає УНН.
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У мо рф зокрема заявили, що "було заблоковано та розгромлено" "націоналістичні формування", які опинилися в цій області. І що тих, кого вони назвали "залишки націоналістів" нібито "відкинуті на територію України". Також у мо росії заявили, що "знищено понад 70", як вони вказали "терористів", і кілька одиниць техніки.
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22 травня близько 14:00 легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили, що "звільнили" козінку бєлгородської області й зайшли в населений пункт грайворон.
Губернатор бєлгородської області гладков підтвердив, що на територію Грайворонського округу зайшла, як він сказав, "ДРГ". За його словами, підрозділи рф та фсб "вживають заходів". У російському регіоні ввели режим "контртерористичної операції".
У ГУР МОУ вказали, що легіон легіон "Свобода Росії" та "РДК" проводять операцію на території бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців, і що операцію проводять виключно громадяни росії.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вказав, що Україна спостерігає за подіями в бєлгородській області рф і вивчає ситуацію, але не має до неї безпосереднього стосунку.
У Міноборони України зазначили, що події на бєлгородщині - передбачувана внутрішня російська криза, яка назрівала давно.