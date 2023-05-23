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Через сутки: минобороны рф отреагировало на события в белгородской области

Через сутки: минобороны рф отреагировало на события в белгородской области

Киев • УНН

 • 1965930 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Министерство обороны россии спустя примерно сутки отреагировало на события в белгородской области рф, где ввели режим "контртеррористической операции", сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В мо рф в частности заявили, что "были заблокированы и разгромлены" "националистические формирования", оказавшиеся в этой области. И что те, кого они назвали "остатки националистов" якобы "отброшены на территорию Украины". Также в мо россии заявили, что "уничтожено более 70", как они указали "террористов", и несколько единиц техники.

Дополнение

22 мая около 14:00 легион "Свобода России" и "РДК" заявили, что "освободили" козинку белгородской области и зашли в населенный пункт грайворон.

Губернатор белгородской области гладков подтвердил, что на территорию грайворонского округа зашла, как он сказал, "ДРГ". По его словам, подразделения рф и фсб "принимают меры". В российском регионе ввели режим "контртеррористической операции".

В ГУР МОУ указали, что легион легион "Свобода России" и "РДК" проводят операцию на территории белгородской области для создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев, и что операцию проводят исключительно граждане россии.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк указал, что Украина наблюдает за событиями в белгородской области рф и изучает ситуацию, но не имеет к ней непосредственного отношения.

В Минобороны Украины отметили, что события на белгородщине - предсказуемый внутренний российский кризис, который назревал давно.

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