Через брак бюджетних коштів у Криму скоротили близько 3 тис. працівників - "Інформаційний спротив"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Через дефіцит бюджетних коштів у Криму проведено скорочення приблизно 3000 працівників різних підприємств. Про це на своїй сторінці у Fаcebook написав координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“Через дефіцит бюджетних коштів на підприємствах тимчасово окупованого Криму в кінці грудня 2016 — початку січня 2017 рр. проведено скорочення близько 3000 співробітників різних установ, що викликає обурення місцевих жителів і негативно впливає на суспільно-політичну ситуацію на півострові”, — написав він.
За словами Д.Тимчука, відомо про скорочення на таких підприємствах:
— Керченський державний морський технологічний університет — 535 особи,
— Керченський морський торговельний порт — 254,
— ГУП РК “Крименерго” — 127,
— “Кримпошта” - 125,
— “Кримська республіканська клінічна лікарня ім.Н.А.Семашко” (Сімферополь) — 120,
— “Центр медико-спеціальної експертизи” (Сімферополь) — 114.
Як повідомляв УНН, окупаційна влада Криму, за повідомленням “Інформаційного спротиву”, ввела привілеї при працевлаштуванні для осіб з паспортами “ДНР/ЛНР”.