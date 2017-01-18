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Через брак бюджетних коштів у Криму скоротили близько 3 тис. працівників - "Інформаційний спротив"

Через брак бюджетних коштів у Криму скоротили близько 3 тис. працівників - "Інформаційний спротив"

Київ • УНН

 • 7835 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Через дефіцит бюджетних коштів у Криму проведено скорочення приблизно 3000 працівників різних підприємств. Про це на своїй сторінці у Fаcebook написав координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.

“Через дефіцит бюджетних коштів на підприємствах тимчасово окупованого Криму в кінці грудня 2016 — початку січня 2017 рр. проведено скорочення близько 3000 співробітників різних установ, що викликає обурення місцевих жителів і негативно впливає на суспільно-політичну ситуацію на півострові”, — написав він.

За словами Д.Тимчука, відомо про скорочення на таких підприємствах:

— Керченський державний морський технологічний університет — 535 особи,

— Керченський морський торговельний порт — 254,

— ГУП РК “Крименерго” — 127,

— “Кримпошта” - 125,

— “Кримська республіканська клінічна лікарня ім.Н.А.Семашко” (Сімферополь) — 120,

— “Центр медико-спеціальної експертизи” (Сімферополь) — 114.

Як повідомляв УНН, окупаційна влада Криму, за повідомленням “Інформаційного спротиву”, ввела привілеї при працевлаштуванні для осіб з паспортами “ДНР/ЛНР”.

Українські Національні Новини

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