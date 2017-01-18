Из-за нехватки бюджетных средств в Крыму сократили около 3 тыс. работников - "Информационное сопротивление"

"Из-за дефицита бюджетных средств на предприятиях временно оккупированного Крыма в конце декабря 2016 - начале января 2017г.г. проведено сокращение около 3000 сотрудников различных учреждений, что вызывает возмущение местных жителей и негативно влияет на общественно-политическую ситуацию на полуострове", - написал он.

По словам Д.Тимчук, известно о сокращении на таких предприятиях:

- Керченский государственный морской технологический университет - 535 лица,

- Керченский морской торговый порт - 254,

- ГУП РК "Крымэнерго" - 127,

- "Крымпочта" - 125,

- "Крымская республиканская клиническая больница им.Н.А.Семашко" (Симферополь) - 120,

- "Центр медико-специальной экспертизы" (Симферополь) - 114.

Как сообщал УНН, оккупационная власть Крыма, по сообщению "Информационного сопротивления", ввела привилегии при трудоустройстве для лиц с паспортами "ДНР / ЛНР".