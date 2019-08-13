Через АЧС Китай може втратити 200 млн голів свиней
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Поширення африканської чуми свиней (АЧС) може завдати непоправної шкоди ринку свинини в Китаї, передає УНН з посиланням на postbulletin.com.
Повідомляється, що тривалий час Китай був найбільшим виробником і споживачем свинини. Нагадується, що в 2017 році в КНР переробили 700 млн свиней, що приблизно в 5 разів більше, ніж в США.
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Однак в серпні 2018 року в Китаї було зафіксовано перший спалах АЧС, яка бушує в країні і сьогодні. Захворювання може призвести до того, що Китай втратить статус лідера на світовому ринку свинини - тільки за підсумками 2019 року через АЧС в КРН можуть знищити 200 млн голів свиней.
"Ці тривожні цифри матимуть величезний вплив на китайських виробників і переробників свинини, сільськогосподарську промисловість Китаю і загальну економіку країни", - йдеться в повідомленні.
В Україні ж АЧС також не вщухає вже більше 6 років. За словами Сергія Тригубенка, боротися з вірусом нашій країні заважають кілька факторів: нескінченний процес реформування Держпродспоживслужби і брак компетентних кадрів.
Більш того, в Україні фермери масово приховують АЧС, впевнений експерт Микола Бабенко. Причина тому - колосальні матеріальні збитки, які держава не в змозі компенсувати свинарям.