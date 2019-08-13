Из-за АЧС Китай может лишиться 200 млн голов свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Распространение африканской чумы свиней (АЧС) может нанести непоправимый ущерб рынку свинины в Китае, передает УНН со ссылкой на postbulletin.com.
Сообщается, что длительное время Китай являлся самым крупным производителем и потребителем свинины. Напоминается, что в 2017 году в КНР переработали 700 млн свиней, что примерно в 5 раз больше, чем в США.
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Однако в августе 2018 года в Китае была зафиксирована первая вспышка АЧС, которая бушует в стране и сегодня. Заболевание может привести к тому, что Китай потеряет статус лидера на мировом рынке свинины - только по итогам 2019 года из-за АЧС в КРН могут уничтожить 200 млн голов свиней.
"Эти тревожные цифры окажут огромное влияние на китайских производителей и переработчиков свинины, сельскохозяйственную промышленность Китая и общую экономику страны", - говорится в сообщении.
В Украине же АЧС также не утихает уже более 6 лет. По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и нехватка компетентных кадров.
Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому – колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.