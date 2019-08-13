Из-за АЧС Китай может лишиться 200 млн голов свиней

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 86468 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 96225 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128228 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138326 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126788 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128397 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130443 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153162 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151124 просмотра

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Актуальное
Из-за АЧС Китай может лишиться 200 млн голов свиней

Из-за АЧС Китай может лишиться 200 млн голов свиней

Киев  •  УНН

 • 22466 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Распространение африканской чумы свиней (АЧС) может нанести непоправимый ущерб рынку свинины в Китае, передает УНН со ссылкой на postbulletin.com.

Сообщается, что длительное время Китай являлся самым крупным производителем и потребителем свинины. Напоминается, что в 2017 году в КНР переработали 700 млн свиней, что примерно в 5 раз больше, чем в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за АЧС в Китае погибло больше 50% племенных свиней

Однако в августе 2018 года в Китае была зафиксирована первая вспышка АЧС, которая бушует в стране и сегодня. Заболевание может привести к тому, что Китай потеряет статус лидера на мировом рынке свинины - только по итогам 2019 года из-за АЧС в КРН могут уничтожить 200 млн голов свиней.

"Эти тревожные цифры окажут огромное влияние на китайских производителей и переработчиков свинины, сельскохозяйственную промышленность Китая и общую экономику страны", - говорится в сообщении.

В Украине же АЧС также не утихает уже более 6 лет. По словам Сергея Тригубенко, бороться с вирусом нашей стране мешают несколько факторов: бесконечный процесс реформирования Госпродпотребслужбы и нехватка компетентных кадров.

Более того, в Украине фермеры массово скрывают АЧС, уверен эксперт Николай Бабенко. Причина тому – колоссальные материальные убытки, которые государство не в состоянии компенсировать свиноводам.

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