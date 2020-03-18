Чеферін: УЄФА заплатить велику ціну за перенесення "Євро-2020", але мета – важливіша за вигоду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент Союзу європейських футбольних асоціацій Александер Чеферін прокоментував рішення виконкому УЄФА щодо перенесення "Євро-2020" на 2021 рік, передає УНН із посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу (УАФ).
Найголовніше сьогодні - це здоров’я вболівальників, персоналу й футболістів, каже Чеферін.
"Тому УЄФА запропонувала варіанти, як безпечно закінчити турніри цього сезону. Я пишаюся реакцією колег по європейському футболу.
Було важливо, аби саме УЄФА очолила цей процес і принесла найбільшу жертву. УЄФА заплатить велику ціну за перенесення "Євро-2020", але мета важливіша за вигоду. Саме цим принципом ми керувалися, коли ухвалювали рішення для процвітання всього європейського футболу", - додав він.
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Чеферін також висловив низку подяк тим, хто підтримав рішення УЄФА про перенесення "Євро-2020".
"Хочу подякувати Асоціації європейських клубів, представникам європейських ліг, FIFPro Europe і представникам усіх 55-ти національних асоціацій, їхнім президентам і генеральним секретарям, а також моїм колегам із виконкому УЄФА за підтримку та мудрі рішення. Також хочу подякувати президенту КОНМЕБОЛ Алехандо Домінгесу за згоду перенести на наступний рік "Кубок Америки-2020".
Вдячний президенту ФІФА Джанні Інфантіно, який чітко дав зрозуміти, що його організація зробить усе, аби новий календар спрацював", - каже Чеферін.
В Українській асоціації футболу рішення УЄФА оцінили схвально. За словами президента асоціації, головне – не панікувати, таке рішення є результатом оцінки поточного стану справ і свідченням турботи про вболівальників, футболістів та тренерів.
"Спеціальна робоча група УЄФА надалі буде детально моніторити ситуацію, пов’язану з пандемією коронавірусу, та пропонувати графік продовження клубних змагань, які проходять під егідою УЄФА, а також товариських матчів збірних", - зазначив Павелко.
Як повыдомлялося в УНН, учора було рішення про перенесення "ЄВРО–2020" на 1 рік.
А згодом іноземні ЗМІ назвали нові дати фіналів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.