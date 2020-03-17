Пандемія коронавірусу: ЗМІ назвали нові дати фіналів Ліги чемпіонів і Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. УЄФА переніс фінал Ліги Чемпіонів з 30 травня на 27 червня, а Ліги Європи — з 27 травня на 24 червня, повідомляє видання Marca з посиланням на джерела. Зміни в графіку турнірів пов’язані з загрозою поширення коронавірусної інфекції, пише УНН.
Вирішальний матч Ліги чемпіонів прийме “Олімпійський стадіон Ататюрка” в Стамбулі. Фінал Ліги Європи відбудеться на арені “Енергія Гданськ” у Гданську.
До теперішнього моменту путівки в 1/4 ЛЧ вже завоювали “РБ Лейпциг”, “Аталанта”, “Атлетіко” і ПСЖ. Ігри у в парах 1/8 “Ювентус” — “Ліон”, “Манчестер Сіті” — “Реал Мадрид”, “Барселона” — “Наполі” і “Баварія” — “Челсі” перенесені на невизначений термін. В ЛЕ учасники встигли зіграти лише перші матчі 1/8 фіналу.
Раніше УЄФА відклав проведення чемпіонату Європи з футболу 2020 року на літо 2021-го через пандемію COVID-19. Турнір мав пройти з 12 червня по 12 липня в 12 містах.