Пандемия коронавируса: СМИ назвали новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. УЕФА перенес финал Лиги Чемпионов с 30 мая на 27 июня, а Лиги Европы — с 27 мая на 24 июня, сообщает издание Marca со ссылкой на источники. Изменения в графике турниров связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, пишет УНН.
Решающий матч Лиги чемпионов примет “Олимпийский стадион Ататюрка” в Стамбуле. Финал Лиги Европы состоится на арене “Энерга Гданьск” в Гданьске.
К настоящему моменту путевки в 1/4 ЛЧ уже завоевали “РБ Лейпциг”, “Аталанта”, “Атлетико” и ПСЖ. Ответные игры в парах 1/8 “Ювентус” — “Лион”, “Манчестер Сити” — “Реал Мадрид”, “Барселона” — “Наполи” и “Бавария” — “Челси” перенесены на неопределенный срок. В ЛЕ участники успели сыграть только первые матчи 1/8 финала.
Ранее УЕФА отложил проведение чемпионата Европы по футболу 2020 года на лето 2021-го из-за пандемии COVID-19. Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах.