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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Чеферин: УЕФА заплатит большую цену за перенос "Евро-2020", но цель - важнее выгоды

Чеферин: УЕФА заплатит большую цену за перенос "Евро-2020", но цель - важнее выгоды

Киев  •  УНН

 • 11218 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин прокомментировал решение исполкома УЕФА о переносе "Евро-2020" на 2021, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Самое главное сегодня - это здоровье болельщиков, персонала и футболистов, говорит Чеферин.

"Поэтому УЕФА предложила варианты, как безопасно закончить турниры в этом сезоне. Я горжусь реакцией коллег по европейскому футболу.

Было важно, чтобы именно УЕФА возглавила этот процесс и принесла наибольшую жертву. УЕФА заплатит большую цену за перенос "Евро-2020", но цель важнее выгоды. Именно этим принципом мы руководствовались, когда принимали решение для процветания всего европейского футбола", - добавил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Павелко рассказал о важных решениях в украинском футболе.

Чеферин также высказал ряд благодарностей тем, кто поддержал решение УЕФА о перенесении "Евро-2020".

"Хочу поблагодарить Ассоциации европейских клубов, представителям европейских лиг, FIFPro Europe и представителям всех 55-ти национальных ассоциаций, их президентам и генеральным секретарям, а также моим коллегам из исполкома УЕФА за поддержку и мудрые решения. Также хочу поблагодарить президента КОНМЕБОЛ Алехандо Домингеса за согласие перенести на следующий год "Кубок Америки-2020".

Благодарен президенту ФИФА Джанни Инфантино, который четко дал понять, что его организация сделает все, чтобы новый календарь сработал", - говорит Чеферин.

В Украинской ассоциации футбола решение УЕФА оценили положительно. По словам президента ассоциации, главное - не паниковать, такое решение является результатом оценки текущего состояния дел и свидетельством заботы о болельщиках, футболистов и тренеров.

"Специальная рабочая группа УЕФА в дальнейшем будет подробно мониторить ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, и будет предлагать график продолжения клубных соревнований, которые проходят под эгидой УЕФА, а также товарищеских матчей сборных", - отметил Павелко.

Как повыдомлялося в УНН, вчера было решение о перенесении "ЕВРО-2020" на 1 год.

Позже иностранные СМИ назвали новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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