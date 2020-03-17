Пандемія короновірусу: Павелко розповів про важливі рішення в українському футболі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент Української Асоціації Футболу Андрій Павелко розповів про перенесення ЄВРО, долю єврокубків та чемпіонатів України, передає УНН з посиланням на FootballHub.
“ЄВРО не відбудеться у 2020-му році. Турнір переносять на 2021-й рік. Дати — з 11 червня по 11 липня.
Товариські матчі, які були заплановані на березень, переносяться на червень. Звичайно, якщо дозволить ситуація”, — зазначив він.
Також, за словами Павелка, зараз створюється робоча група, яка вирішуватиме, коли відбудуться матчі Ліги Чемпіонів та Ліги Європи.
“Розглядається варіант протистоянь, які складатимуться лише з одного матчу”, — уточнив він.
Президент УАФ додав, що сьогодні було прийнято рішення зупинити усі змагання на районному, обласному, національному рівнях до наступного рішення, яке буде прийняте після рекомендацій Міністерства охорони здоров’я та Кабінету Міністрів України.
“Якщо підрахувати, то гіпотетично, останньою можливою датою відновлення УПЛ може бути 15 травня. Більш детальну картину зрозуміємо після того, як УЄФА надішле відповідні рекомендації: коли проводити матчі збірних, єврокубки. Майже усі країни прийняли рішення призупинити чемпіонати безстроково. До 30-го червня усі країни мають підбити підсумки своїх чемпіонатів.
Якщо ситуація з коронавірусом покращуватиметься, то Виконком УАФ збереться і вирішить, коли відновлювати чемпіонат”, — розповів Павелко, додавши, що місця на Чемпіонаті України у разі відсутності змоги його відновити будуть розподілятися виходячи з консультацій з УЕФА.
Як писав УНН, іноземні ЗМІ назвали нові дати фіналів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.