Пандемия короновируса: Павелко рассказал о важных решениях в украинском футболе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о переносе ЕВРО, судьбе еврокубков и чемпионатов Украины, передает УНН со ссылкой на FootballHub.
"ЕВРО не состоится в 2020 году. Турнир переносят на 2021-й год. Даты - с 11 июня по 11 июля.
Товарищеские матчи, которые были запланированы на март, переносятся на июнь. Конечно, если позволит ситуация", - отметил он.
Также, по словам Павелко, сейчас создается рабочая группа, которая будет решать, когда состоятся матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
"Рассматривается вариант противостояний, которые будут состоять только из одного матча", - уточнил он.
Президент УАФ добавил, что сегодня было принято решение остановить все соревнования на районном, областном, национальном уровнях к следующему решению, которое будет принято после рекомендаций Министерства здравоохранения и Кабинета Министров Украины.
"Если подсчитать, то гипотетически, последней возможной датой восстановления УПЛ может быть 15 мая. Более подробную картину поймем после того, как УЕФА направит соответствующие рекомендации: когда проводить матчи сборных, еврокубки. Почти все страны приняли решение приостановить чемпионаты бессрочно. До 30-го июня все страны должны подвести итоги своих чемпионатов.
Если ситуация с коронавирусом будет улучшаться, то Исполком УАФ соберется и решит, когда восстанавливать чемпионат", - рассказал Павелко, добавив, что места на Чемпионате Украины в случае отсутствия возможности его восстановить будут распределяться исходя из консультаций с УЕФА.
Как писал УНН, иностранные СМИ назвали новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы.