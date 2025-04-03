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"Час діяти, Україно!": жителі громади на Київщині отримали можливість дивитися фільми просто неба

Київ • УНН

 • 7834 перегляди

У Згурівській громаді на Київщині з'явився пересувний кінопростір завдяки перемозі в конкурсі "Час діяти, Україно!". Місцеві жителі зможуть дивитися кіно просто неба.

"Час діяти, Україно!": жителі громади на Київщині отримали можливість дивитися фільми просто неба

Пересувний кінопростір з’явився у Згурівській громаді на Київщині завдяки перемозі активних мешканців у конкурсі соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" від БФ "МХП - Громаді", передає УНН.

Деталі

За словами спеціаліста із залучення інвестицій Згурівської громади Валерія Школика, раніше у громаді бракувало місць для дозвілля та відпочинку.

Молодь постійно запитувала нас, чи можемо влаштувати кіно просто неба, адже у громаді немає кінотеатру. Проте це важко було втілити через брак фінансування. Громада знайшла рішення — податися на грант у межах конкурсу "Час діяти, Україно!". Наш проєкт став одним із переможців у 2024 році. Його загальний бюджет був 217 тисяч гривень. Розмір гранту від "МХП–Громаді" — 100 тисяч, і ще 117 тисяч співфінансування від місцевого бюджету. У межах конкурсу ми придбали спеціальний надувний екран, проєктор, звукову апаратуру та пуфи

- коментує він.

Тепер місцеві мешканці мають можливість проводити час за кінопереглядом просто неба у парках по всій громаді, до якої входить 41 населений пункт. Переможці конкурсу зробили кінопростір пересувним, щоб у кожному селі люди мали доступ до культурного середовища.

"Відділ культури вже складає графік об’їздів громади з кінопоказами та проводять опитування, які фільми хочуть дивитися у селах", - розповідає Школик.

Додамо, що за весь час існування конкурсу "Час діяти, Україно!" благодійний фонд "МХП-Громаді" надав понад 42 млн грн фінансування, підтримав 552 соціальні ініціативи, що принесли користь понад 3,2 млн людей.

Основні етапи конкурсного відбору:

  1. Старт прийому заявок: 18 березня 2025 року.
    1. Фінал прийому заявок: 21 квітня 2025 року (до 16:00 год за київським часом).
      1. Оголошення переможців: 10 червня 2025 року.

        Подача проєктів здійснюється через сайт Конкурсу.

        Довідка

        "МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України, з яких понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

        Лілія Подоляк

        Лілія Подоляк

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