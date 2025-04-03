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"Час діяти, Україно!": жители громады в Киевской области получили возможность смотреть фильмы под открытым небом

Киев • УНН

 • 8316 просмотра

В Згуровской громаде Киевской области появилось передвижное кинопространство благодаря победе в конкурсе "Час діяти, Україно!". Местные жители смогут смотреть кино под открытым небом.

"Час діяти, Україно!": жители громады в Киевской области получили возможность смотреть фильмы под открытым небом

Передвижное кинопространство появилось в Згуровской общине Киевской области благодаря победе активных жителей в конкурсе социальных инициатив "Час діяти, Україно!" от БФ "МХП - Громаді", передает УНН.

Детали

По словам специалиста по привлечению инвестиций Згуровской общины Валерия Школьника, раньше в общине не хватало мест для досуга и отдыха.

Молодежь постоянно спрашивала нас, можем ли мы устроить кино под открытым небом, ведь в общине нет кинотеатра. Однако это трудно было воплотить из-за нехватки финансирования. Община нашла решение - податься на грант в рамках конкурса "Час діяти, Україно!". Наш проект стал одним из победителей в 2024 году. Его общий бюджет был 217 тысяч гривен. Размер гранта от "МХП-Громаді" - 100 тысяч, и еще 117 тысяч софинансирования от местного бюджета. В рамках конкурса мы приобрели специальный надувной экран, проектор, звуковую аппаратуру и пуфы

- комментирует он.

Теперь местные жители имеют возможность проводить время за кинопросмотром под открытым небом в парках по всей общине, в которую входит 41 населенный пункт. Победители конкурса сделали кинопространство передвижным, чтобы в каждом селе люди имели доступ к культурной среде.

"Отдел культуры уже составляет график объездов общины с кинопоказами и проводят опросы, какие фильмы хотят смотреть в селах", - рассказывает Школьник.

Добавим, что за все время существования конкурса "Час діяти, Україно!" благотворительный фонд "МХП-Громаді" предоставил более 42 млн грн финансирования, поддержал 552 социальные инициативы, принесшие пользу более 3,2 млн человек.

Основные этапы конкурсного отбора:

  1. Старт приема заявок: 18 марта 2025 года.
    1. Финал приема заявок: 21 апреля 2025 года (до 16:00 по киевскому времени).
      1. Объявление победителей: 10 июня 2025 года.

        Подача проектов осуществляется через сайт Конкурса.

        Справка

        "МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины, из которых более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

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