"Час діяти, Україно!": жители громады в Киевской области получили возможность смотреть фильмы под открытым небом

Передвижное кинопространство появилось в Згуровской общине Киевской области благодаря победе активных жителей в конкурсе социальных инициатив "Час діяти, Україно!" от БФ "МХП - Громаді", передает УНН.

По словам специалиста по привлечению инвестиций Згуровской общины Валерия Школьника, раньше в общине не хватало мест для досуга и отдыха.

Молодежь постоянно спрашивала нас, можем ли мы устроить кино под открытым небом, ведь в общине нет кинотеатра. Однако это трудно было воплотить из-за нехватки финансирования. Община нашла решение - податься на грант в рамках конкурса "Час діяти, Україно!". Наш проект стал одним из победителей в 2024 году. Его общий бюджет был 217 тысяч гривен. Размер гранта от "МХП-Громаді" - 100 тысяч, и еще 117 тысяч софинансирования от местного бюджета. В рамках конкурса мы приобрели специальный надувной экран, проектор, звуковую аппаратуру и пуфы