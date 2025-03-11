Будуть 100% запобігати будь-якій агресії в майбутньому: Єрмак про гарантії безпеки

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна ще обговорює гарантії безпеки із США, але вони будуть такими, які дозволять запобігти будь-якій агресії в майбутньому. Про це Єрмак заявив за результатами зустрічі делегацій України та США у Джидді, передає УНН.

Ми розглядали різні варіанти. Вони дійсно знаходяться різні на столі. Ці консультації, ці перемовини ще тривають, я не хотів би сьогодні говорити про якісь конкретні, тому що дійсно ми говорили сьогодні про різні варіанти, але це точно ті гарантії, які будуть 100% запобігати будь-якій агресії в майбутньому… ми маємо доволі поганий досвід всіх Будапештських меморандумів, Мінських угод, які, на жаль, не дали нам жодних гарантій. І ця повномасштабна агресія сталася - сказав Єрмак.

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Він наголосив, що Україна розглядає різні варіанти гарантій безпеки за участі різних країн.

Цей процес триває, ми точно розуміємо, що нам потрібно, і я повинен сказати, що наші американські партнери це розуміють. Вони абсолютно з розумінням до цього питання ставляться, але ці розмови продовжаться - додав Єрмак.

Нагадаємо

Україна готова до 30-денного режиму припинення вогню за пропозицією США, якщо рф виконає умови. Під час "тиші" планується підготувати документи щодо гарантій безпеки та тривалого миру.