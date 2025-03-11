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Будут 100% предотвращать любую агрессию в будущем: Ермак о гарантиях безопасности

Киев • УНН

 • 18488 просмотра

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил о переговорах по новым гарантиям безопасности между Украиной и США в Джидде. Рассматриваются различные варианты, которые должны предотвратить любую агрессию в будущем.

Будут 100% предотвращать любую агрессию в будущем: Ермак о гарантиях безопасности

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина еще обсуждает гарантии безопасности с США, но они будут такими, которые позволят предотвратить любую агрессию в будущем. Об этом Ермак заявил по результатам встречи делегаций Украины и США в Джидде, передает УНН.

Мы рассматривали различные варианты. Они действительно находятся разные на столе. Эти консультации, эти переговоры еще продолжаются, я не хотел бы сегодня говорить о каких-то конкретных, потому что действительно мы говорили сегодня о различных вариантах, но это точно те гарантии, которые будут 100% предотвращать любую агрессию в будущем… у нас довольно плохой опыт всех Будапештских меморандумов, Минских соглашений, которые, к сожалению, не дали нам никаких гарантий. И эта полномасштабная агрессия произошла 

- сказал Ермак.

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП11.03.25, 22:55 • 131251 просмотр

Он подчеркнул, что Украина рассматривает различные варианты гарантий безопасности с участием различных стран.

Этот процесс продолжается, мы точно понимаем, что нам нужно, и я должен сказать, что наши американские партнеры это понимают. Они абсолютно с пониманием относятся к этому вопросу, но эти разговоры продолжатся  

- добавил Ермак.

Напомним

Украина готова к 30-дневному режиму прекращения огня по предложению США, если рф выполнит условия. Во время "тишины" планируется подготовить документы по гарантиям безопасности и длительному миру.

Павел Башинский

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