Будівництво фортифікацій: голова Київської ОВА розповів, як контролюють ефективність використання коштів

ukenru
10:47 • 31528 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 51323 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 50553 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 64527 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 78820 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 115227 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 138293 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 140147 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 248014 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171335 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.3 м/с
36 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 18543 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 42773 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 26094 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 45782 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 33917 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 248011 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 366228 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380934 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 296010 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368787 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 3399 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 3802 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62788 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 79231 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 90405 перегляди
Актуальне
Будівництво фортифікацій: голова Київської ОВА розповів, як контролюють ефективність використання коштів

Будівництво фортифікацій: голова Київської ОВА розповів, як контролюють ефективність використання коштів

Київ • УНН

 • 20058 перегляди

Київська обласна військова адміністрація та правоохоронні органи постійно контролюють прозорість та ефективність використання коштів на будівництво фортифікаційних споруд.

Київська обласна військова адміністрація та правоохоронці постійно контролюють ефективність використання коштів на будівництво фортифікацій, повідомив у вівторок начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.

Деталі

"Київська обласна військова адміністрація спільно з правоохоронними органами тримають на постійному контролі прозорість будівництва фортифікаційних споруд, а також ефективне використання коштів на ці цілі", - наголосив Кравченко.

Зі слів голови ОВА, будівництво кожної з військово-інженерних споруд та ліній невибухових загороджень "здійснюється під безпосереднім керівництвом військового командування у тісній щоденній взаємодії, на визначених командуванням локаціях та рубежах оборони".

"Це питання також постійно розглядаємо на засіданнях робочої групи "Прозорість та підзвітність" за участі правоохоронців та підрядників", - зазначив посадовець.

Як вказав голова ОВА, використання державних коштів на будівництво споруд постійно перевіряють СБУ, ДБР та НАБУ. "У межах перевірок Київська ОВА надає правоохоронцям усі необхідні документи та доступ до об'єктів будівництва. Забезпечення прозорості та підзвітності всіх етапів – моя принципова позиція", - підкреслив Кравченко.

Окрім цього, за його словами, за ходом будівництва здійснюють технічний нагляд представники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. "Уся проєктно-кошторисна документація пройшла перевірку в КНДІСЕ. По проєктно-кошторисній документації видані експертні звіти", - вказав голова ОВА.

"Акти виконаних робіт з будівництва фортифікаційних споруд будуть закриватися лише після проведення будівельно-технічної експертизи державними експертами КНДІСЕ", - зазначив Кравченко.

"Контроль за процесом продовжимо і надалі. Найближчим часом відбудеться ще одне засідання групи "Прозорість та підзвітність". Розглянемо всі проблемні питання. Будівництво фортифікацій – важливе безпекове питання, від якого залежать як життя військових, так і цивільних", - підсумував Кравченко.

Київська ОВА розриватиме договори з підрядниками, які зривають графіки відбудови об’єктів: Кравченко перевірятиме всі роботи особисто10.05.24, 19:21 • 21416 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
natsionalne-antykoruptsiine-biuro-ukrainyНаціональне антикорупційне бюро України
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
kyivКиїв
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51