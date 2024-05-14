Будівництво фортифікацій: голова Київської ОВА розповів, як контролюють ефективність використання коштів
Київ • УНН
Київська обласна військова адміністрація та правоохоронні органи постійно контролюють прозорість та ефективність використання коштів на будівництво фортифікаційних споруд.
Київська обласна військова адміністрація та правоохоронці постійно контролюють ефективність використання коштів на будівництво фортифікацій, повідомив у вівторок начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, пише УНН.
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"Київська обласна військова адміністрація спільно з правоохоронними органами тримають на постійному контролі прозорість будівництва фортифікаційних споруд, а також ефективне використання коштів на ці цілі", - наголосив Кравченко.
Зі слів голови ОВА, будівництво кожної з військово-інженерних споруд та ліній невибухових загороджень "здійснюється під безпосереднім керівництвом військового командування у тісній щоденній взаємодії, на визначених командуванням локаціях та рубежах оборони".
"Це питання також постійно розглядаємо на засіданнях робочої групи "Прозорість та підзвітність" за участі правоохоронців та підрядників", - зазначив посадовець.
Як вказав голова ОВА, використання державних коштів на будівництво споруд постійно перевіряють СБУ, ДБР та НАБУ. "У межах перевірок Київська ОВА надає правоохоронцям усі необхідні документи та доступ до об'єктів будівництва. Забезпечення прозорості та підзвітності всіх етапів – моя принципова позиція", - підкреслив Кравченко.
Окрім цього, за його словами, за ходом будівництва здійснюють технічний нагляд представники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. "Уся проєктно-кошторисна документація пройшла перевірку в КНДІСЕ. По проєктно-кошторисній документації видані експертні звіти", - вказав голова ОВА.
"Акти виконаних робіт з будівництва фортифікаційних споруд будуть закриватися лише після проведення будівельно-технічної експертизи державними експертами КНДІСЕ", - зазначив Кравченко.
"Контроль за процесом продовжимо і надалі. Найближчим часом відбудеться ще одне засідання групи "Прозорість та підзвітність". Розглянемо всі проблемні питання. Будівництво фортифікацій – важливе безпекове питання, від якого залежать як життя військових, так і цивільних", - підсумував Кравченко.
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