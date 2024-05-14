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Строительство фортификаций: глава Киевской ОВА рассказал, как контролируют эффективность использования средств

Строительство фортификаций: глава Киевской ОВА рассказал, как контролируют эффективность использования средств

Киев  •  УНН

14 мая 2024, 12:18  •  4871 просмотра

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Киевская областная военная администрация и правоохранительные органы постоянно контролируют прозрачность и эффективность использования средств на строительство фортификационных сооружений.

Киевская областная военная администрация и правоохранители постоянно контролируют эффективность использования средств на строительство фортификаций, сообщил во вторник начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

"Киевская областная военная администрация совместно с правоохранительными органами держат на постоянном контроле прозрачность строительства фортификационных сооружений, а также эффективное использование средств на эти цели", - подчеркнул Кравченко.

По словам главы ОВА, строительство каждого из военно-инженерных сооружений и линий невзрывных заграждений "осуществляется под непосредственным руководством военного командования в тесном ежедневном взаимодействии, на определенных командованием локациях и рубежах обороны".

"Этот вопрос также постоянно рассматриваем на заседаниях рабочей группы "Прозрачность и подотчетность" с участием правоохранителей и подрядчиков", - отметил чиновник.

Как указал глава ОВА, использование государственных средств на строительство сооружений постоянно проверяют СБУ, ГБР и НАБУ. "В рамках проверок Киевская ОВА предоставляет правоохранителям все необходимые документы и доступ к объектам строительства. Обеспечение прозрачности и подотчетности всех этапов - моя принципиальная позиция", - подчеркнул Кравченко.

Кроме этого, по его словам, за ходом строительства осуществляют технический надзор представители Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. "Вся проектно-сметная документация прошла проверку в КНИИСЭ. По проектно-сметной документации выданы экспертные отчеты", - указал глава ОВА.

"Акты выполненных работ по строительству фортификационных сооружений будут закрываться только после проведения строительно-технической экспертизы государственными экспертами КНИИСЭ", - отметил Кравченко.

"Контроль за процессом продолжим и в дальнейшем. В ближайшее время состоится еще одно заседание группы "Прозрачность и подотчетность". Рассмотрим все проблемные вопросы. Строительство фортификаций - важный вопрос безопасности, от которого зависят как жизни военных, так и гражданских", - подытожил Кравченко.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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