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Будівництво на Парковій дорозі немає дозвільних документів

Будівництво на Парковій дорозі немає дозвільних документів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Будівництво на Парковій дорозі у Києві не має дозвільних документів. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі Державної архітектурно-будівельної інспекції України та у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва. 

У відповідь на інформаційний запит УНН Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва не зміг надати інформацію щодо будівництва на Парковій дорозі, посилаючись на відсутність у запиті даних щодо об’єкта.

У прес-службі Київської міської державної адміністрації пояснили, що Департамент відповідає у межах своєї компетенції та порадили звернутися у Державну архітектурно-будівельну інспекцію України.

"За нашим реєстром, немає жодних дозвільних документів по Парковій дорозі", - зазначили у прес-службі інспекції.

Як повідомляв УНН, на Парковій дорозі в Києві розпочато невідоме будівництво: працює техніка, майданчик огороджений, стоїть приміщення охорони, проте відсутній паспорт будівництва.

Українські Національні Новини

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