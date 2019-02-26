Будівництво на Парковій дорозі немає дозвільних документів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Будівництво на Парковій дорозі у Києві не має дозвільних документів. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі Державної архітектурно-будівельної інспекції України та у Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва.
У відповідь на інформаційний запит УНН Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва не зміг надати інформацію щодо будівництва на Парковій дорозі, посилаючись на відсутність у запиті даних щодо об’єкта.
У прес-службі Київської міської державної адміністрації пояснили, що Департамент відповідає у межах своєї компетенції та порадили звернутися у Державну архітектурно-будівельну інспекцію України.
"За нашим реєстром, немає жодних дозвільних документів по Парковій дорозі", - зазначили у прес-службі інспекції.
Як повідомляв УНН, на Парковій дорозі в Києві розпочато невідоме будівництво: працює техніка, майданчик огороджений, стоїть приміщення охорони, проте відсутній паспорт будівництва.