Строительство на Парковой дороге нет разрешительных документов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Строительство на Парковой дороге в Киеве не имеет разрешительных документов. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева.
В ответ на информационный запрос УНН Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева не смог предоставить информацию о строительстве на Парковой дороге, ссылаясь на отсутствие в запросе данных по объекту.
В пресс-службе Киевской городской государственной администрации объяснили, что Департамент отвечает в пределах своей компетенции и посоветовали обратиться в Государственную архитектурно-строительную инспекцию Украины.
"По нашему реестру, нет никаких разрешительных документов по Парковой дороге", - отметили в пресс-службе инспекции.
Как сообщал УНН, на Парковой дороге в Киеве началось неизвестно строительство: работает техника, площадка ограждена, стоящее помещение охраны, однако отсутствует паспорт строительства.