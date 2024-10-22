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Будемо ухвалювати рішення на початку листопада: в КМДА розповіли, коли в столиці можуть дати опалення в будинки

Київ • УНН

 • 18167 перегляди

КМДА планує вирішити питання опалення житлових будинків у Києві наприкінці жовтня - на початку листопада. Рішення залежатиме від погодних умов та тенденції до зниження температури повітря.

Будемо ухвалювати рішення на початку листопада: в КМДА розповіли, коли в столиці можуть дати опалення в будинки

Столична влада буде приймати рішення про старт опалювального сезону для житлових будинків в кінці жовтня - на початку листопада, адже тоді температура повітря буде йти на зниження.

Про це під час брифінгу розповів заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН.

Деталі

Щодо житлового фонду, то тут ми орієнтуємося на погодні умови, як ми це робимо завжди. Зараз бачимо по погоді є потепління і витрачати "золотий" газ зараз недоцільно в умовах війни. Будемо орієнтуватися по погоді. Коли буде тенденція до похолодання, то будемо запускати житловий фонд. (...) Загалом за нормами необхідно, щоб середньодобова температура була 8 градусів і менше протягом 3 діб, тоді можна приймати рішення про початок опалювального сезону. Це норма, але можна бачити, що є три дні прохолодних, а потім потепління достатньо суттєве, то ми дивимося на доцільність цих кроків і не поспішаємо витрачати дуже цінний енергоресурс. Ми бачимо по тенденції, що десь кінець жовтня початок листопада нижчою і тоді ми будемо приймати рішення про початок опалювального сезону

- сказав Пантелеєв. 

Нагадаємо

У Києві до тепла вже підключили 1200 будинків соціальної сфери - це садочки, школи, лікарні.

Павло Башинський

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