Будем принимать решение в начале ноября: в КГГА рассказали, когда в столице могут дать отопление в дома

Столичные власти будут принимать решение о старте отопительного сезона для жилых домов в конце октября - начале ноября, ведь тогда температура воздуха будет идти на снижение.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

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Что касается жилищного фонда, то здесь мы ориентируемся на погодные условия, как мы это делаем всегда. Сейчас видим по погоде есть потепление и расходовать "золотой" газ сейчас нецелесообразно в условиях войны. Будем ориентироваться по погоде. Когда будет тенденция к похолоданию, то будем запускать жилой фонд. (...) В целом по нормам необходимо, чтобы среднесуточная температура была 8 градусов и меньше в течение 3 суток, тогда можно принимать решение о начале отопительного сезона. Это норма, но можно видеть, что есть три дня прохладных, а потом потепление достаточно существенное, то мы смотрим на целесообразность этих шагов и не спешим тратить очень ценный энергоресурс. Мы видим по тенденции, что где-то конец октября начало ноября ниже и тогда мы будем принимать решение о начале отопительного сезона - сказал Пантелеев.

Напомним

В Киеве к теплу уже подключили 1200 домов социальной сферы - это садики, школы, больницы.