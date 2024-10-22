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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Будем принимать решение в начале ноября: в КГГА рассказали, когда в столице могут дать отопление в дома

Будем принимать решение в начале ноября: в КГГА рассказали, когда в столице могут дать отопление в дома

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 08:30  •  4072 просмотра

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КГГА планирует решить вопрос отопления жилых домов в Киеве в конце октября - начале ноября. Решение будет зависеть от погодных условий и тенденции к снижению температуры воздуха.

Столичные власти будут принимать решение о старте отопительного сезона для жилых домов в конце октября - начале ноября, ведь тогда температура воздуха будет идти на снижение.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

детали

Что касается жилищного фонда, то здесь мы ориентируемся на погодные условия, как мы это делаем всегда. Сейчас видим по погоде есть потепление и расходовать "золотой" газ сейчас нецелесообразно в условиях войны. Будем ориентироваться по погоде. Когда будет тенденция к похолоданию, то будем запускать жилой фонд. (...) В целом по нормам необходимо, чтобы среднесуточная температура была 8 градусов и меньше в течение 3 суток, тогда можно принимать решение о начале отопительного сезона. Это норма, но можно видеть, что есть три дня прохладных, а потом потепление достаточно существенное, то мы смотрим на целесообразность этих шагов и не спешим тратить очень ценный энергоресурс. Мы видим по тенденции, что где-то конец октября начало ноября ниже и тогда мы будем принимать решение о начале отопительного сезона

- сказал Пантелеев. 

Напомним

В Киеве к теплу уже подключили 1200 домов социальной сферы - это садики, школы, больницы.

Павел Башинский

Павел Башинский

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