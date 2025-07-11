Буданов: США продовжать підтримувати Україну у найближчому майбутньому

США й надалі підтримуватимуть Україну, і в найближчому майбутньому можливе надання додаткових систем протиповітряної оборони. Президент США Дональд Трамп - послідовний у своїх діях політик, тому не варто робити висновки про нього про нього за характеристиками медіа. Про це заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg, передає УНН.

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Буданов зазначив, що підтримка України з боку США продовжиться вже "найближчим часом". Він припустив, що Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони, у яких Київ має велику потребу.

Водночас керівник розвідки назвав послідовною позицію президента США Дональда Трампа.

"Позиція Трампа послідовна, не слід судити про нього за характеристиками медіа... Як керівник спецслужби я знаю більше", - запевнив він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп вперше після повернення на посаду відправить зброю до Києва, використовуючи президентські повноваження. Вартість озброєнь може становити близько 300 мільйонів доларів.

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