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Буданов: США продовжать підтримувати Україну у найближчому майбутньому

Київ • УНН

 • 508 перегляди

США продовжать підтримувати Україну, можливе надання додаткових систем протиповітряної оборони. Керівник спецслужби зазначає послідовність позиції Трампа.

Буданов: США продовжать підтримувати Україну у найближчому майбутньому

США й надалі підтримуватимуть Україну, і в найближчому майбутньому можливе надання додаткових систем протиповітряної оборони. Президент США Дональд Трамп - послідовний у своїх діях політик, тому не варто робити висновки про нього про нього за характеристиками медіа.  Про це заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв’ю Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Буданов зазначив, що підтримка України з боку США продовжиться вже "найближчим часом". Він припустив, що Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони, у яких Київ має велику потребу.

Водночас керівник розвідки назвав послідовною позицію президента США Дональда Трампа.

"Позиція Трампа послідовна, не слід судити про нього за характеристиками медіа... Як керівник спецслужби я знаю більше", - запевнив він.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп вперше після повернення на посаду відправить зброю до Києва, використовуючи президентські повноваження. Вартість озброєнь може становити близько 300 мільйонів доларів.

Північна Корея постачає росії до 40% боєприпасів для війни в Україні - Буданов11.07.25, 16:21 • 1406 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
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