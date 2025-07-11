Буданов: США продолжат поддерживать Украину в ближайшем будущем
Киев • УНН
США продолжат поддерживать Украину, возможно предоставление дополнительных систем противовоздушной обороны. Руководитель спецслужбы отмечает последовательность позиции Трампа.
США и в дальнейшем будут поддерживать Украину, и в ближайшем будущем возможно предоставление дополнительных систем противовоздушной обороны. Президент США Дональд Трамп - последовательный в своих действиях политик, поэтому не стоит делать выводы о нем по характеристикам медиа. Об этом заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в интервью Bloomberg, передает УНН.
Детали
Буданов отметил, что поддержка Украины со стороны США продолжится уже "в ближайшее время". Он предположил, что Вашингтон может направить дополнительные системы противовоздушной обороны, в которых Киев испытывает большую потребность.
В то же время руководитель разведки назвал последовательной позицию президента США Дональда Трампа.
"Позиция Трампа последовательна, не следует судить о нем по характеристикам медиа... Как руководитель спецслужбы я знаю больше", - заверил он.
Напомним
Президент США Дональд Трамп впервые после возвращения на должность отправит оружие в Киев, используя президентские полномочия. Стоимость вооружений может составлять около 300 миллионов долларов.
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