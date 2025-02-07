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"Будь-який перший контакт піде на користь": Стефанішина прокоментувала очікуваний візит Келлога

Київ • УНН

 • 27681 перегляди

Віцепрем'єрка заявила, що будь-який перший контакт нової американської адміністрації буде корисним для України та союзників. Коментар пролунав на тлі анонсу візиту спецпредставника США Кіта Келлога.

Будь-який перший контакт нової американської адміністрації з міжнародними партнерами буде корисним і для України, і для її союзників. Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" на тлі анонсу візиту до України спецпредставника президента США по Україні Кіта Келлог, передає кореспондент УНН.

Мені важко говорити, я не залучена у підготовку цього візиту або цих зустрічей. Я не впевнена, що вони вже зараз призначені, але, безумовно, ми маємо не забувати, що вчора була інформація, що новопризначений держсекретар США підтвердив свою участь у Мюнхенській безпековій конференції. І я впевнена, що будь-який перший контакт піде на користь і Україні, і колегам-лідерам з інших країн, які матимуть зустрічі

- сказала Стефанішина у відповідь на запитання, чи варто очікувати чогось надзвичайного від візиту Келлога.

Нагадаємо

Українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки планує озвучити бачення, як можна досягти "тривалого та міцного миру".

Келлог зазначав, що не представлятиме "мирний план" під час Мюнхенської конференції.   

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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