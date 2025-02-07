"Будь-який перший контакт піде на користь": Стефанішина прокоментувала очікуваний візит Келлога

Будь-який перший контакт нової американської адміністрації з міжнародними партнерами буде корисним і для України, і для її союзників. Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" на тлі анонсу візиту до України спецпредставника президента США по Україні Кіта Келлог, передає кореспондент УНН.

Мені важко говорити, я не залучена у підготовку цього візиту або цих зустрічей. Я не впевнена, що вони вже зараз призначені, але, безумовно, ми маємо не забувати, що вчора була інформація, що новопризначений держсекретар США підтвердив свою участь у Мюнхенській безпековій конференції. І я впевнена, що будь-який перший контакт піде на користь і Україні, і колегам-лідерам з інших країн, які матимуть зустрічі