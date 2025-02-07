"Любой первый контакт пойдет на пользу": Стефанишина прокомментировала ожидаемый визит Келлога
Киев • УНН
Вице-премьер заявила, что любой первый контакт новой американской администрации будет полезным для Украины и союзников. Комментарий прозвучал на фоне анонса визита спецпредставителя США Кита Келлога.
Любой первый контакт новой американской администрации с международными партнерами будет полезным и для Украины, и для ее союзников. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня" на фоне анонса визита в Украину спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, передает корреспондент УНН.
Мне трудно говорить, я не вовлечена в подготовку этого визита или этих встреч. Я не уверена, что они уже сейчас назначены, но, безусловно, мы не должны забывать, что вчера была информация, что новоназначенный госсекретарь США подтвердил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности. И я уверена, что любой первый контакт пойдет на пользу и Украине, и коллегам-лидерам из других стран, которые будут иметь встречи
Напомним
Украинская делегация во главе с Президентом Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности планирует озвучить видение, как можно достичь "длительного и прочного мира".
Келлог отмечал, что не будет представлять "мирный план" во время Мюнхенской конференции.