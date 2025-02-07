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"Любой первый контакт пойдет на пользу": Стефанишина прокомментировала ожидаемый визит Келлога

Киев  •  УНН

 • 2677 просмотра

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Вице-премьер заявила, что любой первый контакт новой американской администрации будет полезным для Украины и союзников. Комментарий прозвучал на фоне анонса визита спецпредставителя США Кита Келлога.

Любой первый контакт новой американской администрации с международными партнерами будет полезным и для Украины, и для ее союзников. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время конференции "Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня" на фоне анонса визита в Украину спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, передает корреспондент УНН.

Мне трудно говорить, я не вовлечена в подготовку этого визита или этих встреч. Я не уверена, что они уже сейчас назначены, но, безусловно, мы не должны забывать, что вчера была информация, что новоназначенный госсекретарь США подтвердил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности. И я уверена, что любой первый контакт пойдет на пользу и Украине, и коллегам-лидерам из других стран, которые будут иметь встречи

- сказала Стефанишина в ответ на вопрос, стоит ли ожидать чего-то чрезвычайного от визита Келлога.

Напомним

Украинская делегация во главе с Президентом Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности планирует озвучить видение, как можно достичь "длительного и прочного мира".

Келлог отмечал, что не будет представлять "мирный план" во время Мюнхенской конференции.   

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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olga-stefanishinaОльга Стефанишина
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