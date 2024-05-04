Британська розвідка прогнозує різке зростання втрат російської армії після відновлення наступу в Україні

Британська розвідка прогнозує зростання рівня бойових втрат російської армії після відновлення наступальних операцій на сході України. Про це у повідомило Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки, передає УНН.

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У зведенні зазначається, що середньодобова кількість російських втрат - вбитими і пораненими - на полі бою в Україні протягом квітня становила 899 осіб.

Цілком ймовірно, що протягом наступних двох місяців рівень втрат серед росіян знову зросте, оскільки вони відновлять цілеспрямовані наступальні операції на сході України

Це прогнозується після незначного зниження темпів операцій за останні два місяці після захоплення Авдіївки.

За оцінками британської розвідки, загальна кількість російських втрат з початку повномасштабної війни наразі становить понад 465 тис. осіб.

Цілком ймовірно, що попри втрати в живій силі Росія повністю пристосувала свої збройні сили до війни на виснаження, яка робить ставку на масовість, а не якість. Ця ставка на масовість майже напевно збережеться протягом усієї війни в Україні і матиме довгострокові наслідки для майбутньої російської армії