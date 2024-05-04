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Британська розвідка прогнозує різке зростання втрат російської армії після відновлення наступу в Україні

Британська розвідка прогнозує різке зростання втрат російської армії після відновлення наступу в Україні

Київ • УНН

 • 24373 перегляди

Очікується, що військові втрати росії знову зростуть, оскільки вона відновлює наступальні операції на сході України. Тим часом загальні втрати росії з початку війни перевищили 465 000 осіб.

Британська розвідка прогнозує зростання рівня бойових втрат російської армії після відновлення наступальних операцій на сході України. Про це у повідомило Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки, передає УНН.

Деталі

У зведенні зазначається, що середньодобова кількість російських втрат - вбитими і пораненими - на полі бою в Україні протягом квітня становила 899 осіб.

Цілком ймовірно, що протягом наступних двох місяців рівень втрат серед росіян знову зросте, оскільки вони відновлять цілеспрямовані наступальні операції на сході України

- йдеться у звіті.

Це прогнозується після незначного зниження темпів операцій за останні два місяці після захоплення Авдіївки.

За оцінками британської розвідки, загальна кількість російських втрат з початку повномасштабної війни наразі становить понад 465 тис. осіб.

Цілком ймовірно, що попри втрати в живій силі Росія повністю пристосувала свої збройні сили до війни на виснаження, яка робить ставку на масовість, а не якість. Ця ставка на масовість майже напевно збережеться протягом усієї війни в Україні і матиме довгострокові наслідки для майбутньої російської армії

- додають у Міноборони.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 473 400 осіб, 7366 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

росія намагатиметься захопити Донецьку та Луганську області у поточному році, і може націлитися на Запоріжжя - ISW04.05.24, 10:51 • 29627 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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