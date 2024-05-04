Британська розвідка прогнозує різке зростання втрат російської армії після відновлення наступу в Україні
Київ • УНН
Очікується, що військові втрати росії знову зростуть, оскільки вона відновлює наступальні операції на сході України. Тим часом загальні втрати росії з початку війни перевищили 465 000 осіб.
Британська розвідка прогнозує зростання рівня бойових втрат російської армії після відновлення наступальних операцій на сході України. Про це у повідомило Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки, передає УНН.
Деталі
У зведенні зазначається, що середньодобова кількість російських втрат - вбитими і пораненими - на полі бою в Україні протягом квітня становила 899 осіб.
Цілком ймовірно, що протягом наступних двох місяців рівень втрат серед росіян знову зросте, оскільки вони відновлять цілеспрямовані наступальні операції на сході України
Це прогнозується після незначного зниження темпів операцій за останні два місяці після захоплення Авдіївки.
За оцінками британської розвідки, загальна кількість російських втрат з початку повномасштабної війни наразі становить понад 465 тис. осіб.
Цілком ймовірно, що попри втрати в живій силі Росія повністю пристосувала свої збройні сили до війни на виснаження, яка робить ставку на масовість, а не якість. Ця ставка на масовість майже напевно збережеться протягом усієї війни в Україні і матиме довгострокові наслідки для майбутньої російської армії
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 473 400 осіб, 7366 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
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