Британская разведка прогнозирует резкий рост потерь российской армии после возобновления наступления в Украине

Британская разведка прогнозирует рост уровня боевых потерь российской армии после возобновления наступательных операций на востоке Украины. Об этом в сообщило Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки, передает УНН.

Детали

В сводке отмечается, что среднесуточное количество российских потерь - убитыми и ранеными - на поле боя в Украине в течение апреля составило 899 человек.

Вполне вероятно, что в течение следующих двух месяцев уровень потерь среди россиян снова возрастет, поскольку они возобновят целенаправленные наступательные операции на востоке Украины - говорится в отчете.

Это прогнозируется после незначительного снижения темпов операций за последние два месяца после захвата Авдеевки.

По оценкам британской разведки, общее количество российских потерь с начала полномасштабной войны сейчас составляет более 465 тыс. человек.

Вполне вероятно, что несмотря на потери в живой силе Россия полностью приспособила свои вооруженные силы к войне на истощение, которая делает ставку на массовость, а не качество. Эта ставка на массовость почти наверняка сохранится на протяжении всей войны в Украине и будет иметь долгосрочные последствия для будущей российской армии - добавляют в Минобороны.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 473 400 человек, 7366 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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