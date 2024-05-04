Британская разведка прогнозирует резкий рост потерь российской армии после возобновления наступления в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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avdiivkaАвдеевка
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  147903 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  147740 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  149729 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  135410 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  109806 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127137 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125520 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119523 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115268 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102084 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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29 апреля 2024, 12:29  •  344377 просмотра

Британская разведка прогнозирует резкий рост потерь российской армии после возобновления наступления в Украине

Ожидается, что военные потери россии снова возрастут, поскольку она возобновляет наступательные операции на востоке Украины. Между тем общие потери россии с начала войны превысили 465 000 человек.

Война •   •  845 просмотра
Британская разведка прогнозирует резкий рост потерь российской армии после возобновления наступления в Украине

Цены на огурцы упали на 20% из-за сезонного увеличения предложения

Цены на огурцы в Украине упали на 20% из-за сезонного увеличения предложения, в то время как стоимость овощей борщевого набора, как ожидается, снизится, а цены на клубнику останутся стабильными в диапазоне 60-80 грн за кг.

Общество •   •  3929 просмотра
Цены на огурцы упали на 20% из-за сезонного увеличения предложения

В Бериславе российские беспилотники атаковали грузовик с питьевой водой

Грузовик, доставлявший питьевую воду жителям Берислава, попал под удар вражеского беспилотника российских войск, в результате чего машина сгорела, но, к счастью, никто не пострадал.

Война •   •  5466 просмотра
В Бериславе российские беспилотники атаковали грузовик с питьевой водой

Полиция открыла производство из-за конфликта ромов с ТЦК на Закарпатье, который возник после мобилизации двух мужчин

Группа ромов штурмовала ворота центра поддержки на Закарпатье во время конфликта вокруг мобилизации, в результате чего сотрудники сделали предупредительные выстрелы в воздух. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Криминал и ЧП •   •  5629 просмотра
Полиция открыла производство из-за конфликта ромов с ТЦК на Закарпатье, который возник после мобилизации двух мужчин

Укрэнерго первым в мире внедрил комплексную антидроновую защиту на высоковольтных подстанциях - Кудрицкий

Укрэнерго внедрила комплексную защиту от беспилотников на своих высоковольтных подстанциях, став первым оператором энергосистемы в мире, которая сделала это, что значительно уменьшило убытки от недавних российских атак.

Война •   •  8718 просмотра
Укрэнерго первым в мире внедрил комплексную антидроновую защиту на высоковольтных подстанциях - Кудрицкий

россия будет пытаться захватить Донецкую и Луганскую области в текущем году, и может нацелиться на Запорожье - ISW

Главной военной целью россии на 2024 год остается полный захват Донецкой и Луганской областей Украины, с планами начать наступательную операцию летом 2024 года и потенциальными попытками захватить Запорожскую, Харьковскую и Сумскую области.

Война •   •  10299 просмотра
россия будет пытаться захватить Донецкую и Луганскую области в текущем году, и может нацелиться на Запорожье - ISW

В западной части Украины несмотря на войну растет спрос в туристической отрасли

Туристический спрос растет на западе Украины из-за ограничений на выезд за границу, тогда как на юге и востоке наблюдается значительное падение.

Общество •   •  10677 просмотра
В западной части Украины несмотря на войну растет спрос в туристической отрасли

На Луганщине враг штурмует позиции украинских Сил обороны с трех направлений - Лысогор

Противник штурмует позиции Вооруженных Сил Украины с трех направлений в Луганской области, осуществляя атаки в районе Андреевки, Стельмаховки, Макеевки, Невского и Серебрянского лесничества.

Война •   •  12318 просмотра
На Луганщине враг штурмует позиции украинских Сил обороны с трех направлений - Лысогор

На Закарпатье группа ромов блокировала военкомат из-за мобилизации односельчанина, на видео с места происшествия слышны выстрелы

Группа ромов из села Онок заблокировала выход из военкомата в Виноградове после того, как их односельчанина мобилизовали. Это привело к беспорядкам с возможной стрельбой.

Криминал и ЧП •   •  11974 просмотра
На Закарпатье группа ромов блокировала военкомат из-за мобилизации односельчанина, на видео с места происшествия слышны выстрелы

В Одесской области найден клад серебряных монет времен Крымского ханства

Историк Сергей Жосан обнаружил "флорентийский клад" из 140 серебряных монет эпохи Крымского ханства, вероятно, спрятанных во время крымскотатарских набегов, в овраге вблизи села Флора в Одесской области.

Общество •   •  13006 просмотра
В Одесской области найден клад серебряных монет времен Крымского ханства