Британська королівська родина відмовиться від поїзда у рамках скорочення витрат

У рамках заходів зі скорочення витрат Букінгемський палац оголосив про плани вивести з експлуатації легендарний королівський поїзд до 2027 року. Транспорт, який служив монаршій родині десятиліттями, виявився надто витратним. Король Карл III та інші члени родини надалі подорожуватимуть звичайними потягами та гелікоптерами. Потяг із дев’яти вагонів можуть передати на загальний огляд як частину історичної спадщини.

Про це повідомляє BBC передає УНН.

Букінгемський палац оголосив, що залізничний потяг, на якому пересувалися члени британської королівської родини, буде виведено з експлуатації до 2027 року в рамках заходів щодо скорочення витрат - ідеться у публікації.

Як повідомляє кореспондент BBC, це оголошення було зроблено одночасно з публікацією щорічного звіту про фінанси двору. Судячи з нього, дводенна поїздка в лютому на королівському поїзді з Глостершира до Стаффордшира, а потім до Лондона, обійшлась королівській скарбниці надто дорого.

Як повідомляється, британський король Карл III та інші члени королівської родини "продовжуватимуть користуватися звичайними пасажирськими поїздами, а також двома гелікоптерами для поїздок країною".

Королівський потяг, що складається з дев'яти вагонів, після виведення з експлуатації можуть виставити на загальний огляд. Джеймс Чалмерс, який управляє фінансами королівського двору, сказав, що потяг був частиною національного життя протягом багатьох десятиліть, проте "настав час теплого прощання".

Доповнення

Історія королівського поїзда почалася ще у 1869 році, коли для королеви Вікторії створили спеціальні вагони, призначені для комфортних подорожей Британією.

Відтоді потяг став невід'ємною частиною монаршого транспорту, особливо активно ним користувалася королева Єлизавета II - зокрема, під час урочистостей на честь її золотого та діамантового ювілеїв правління.

Востаннє королівські вагони оновлювалися у середині 1980-х років. За останній рік, як повідомили у Букінгемському палаці, потяг вирушав у рейс лише двічі.

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