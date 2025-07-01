Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов

В рамках мер по сокращению расходов Букингемский дворец объявил о планах вывести из эксплуатации легендарный королевский поезд до 2027 года. Транспорт, служивший монаршей семье десятилетиями, оказался слишком затратным. Король Карл III и другие члены семьи в дальнейшем будут путешествовать обычными поездами и вертолетами. Поезд из девяти вагонов могут передать на всеобщее обозрение как часть исторического наследия.

Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Букингемский дворец объявил, что железнодорожный поезд, на котором передвигались члены британской королевской семьи, будет выведен из эксплуатации до 2027 года в рамках мер по сокращению расходов. - говорится в публикации.

Как сообщает корреспондент BBC, это объявление было сделано одновременно с публикацией ежегодного отчета о финансах двора. Судя по нему, двухдневная поездка в феврале на королевском поезде из Глостершира в Стаффордшир, а затем в Лондон, обошлась королевской казне слишком дорого.

Как сообщается, британский король Карл III и другие члены королевской семьи "продолжат пользоваться обычными пассажирскими поездами, а также двумя вертолетами для поездок по стране".

Королевский поезд, состоящий из девяти вагонов, после вывода из эксплуатации могут выставить на общее обозрение. Джеймс Чалмерс, управляющий финансами королевского двора, сказал, что поезд был частью национальной жизни на протяжении многих десятилетий, однако "пришло время теплого прощания".

Дополнение

История королевского поезда началась еще в 1869 году, когда для королевы Виктории создали специальные вагоны, предназначенные для комфортных путешествий по Британии.

С тех пор поезд стал неотъемлемой частью монаршего транспорта, особенно активно им пользовалась королева Елизавета II - в частности, во время торжеств в честь ее золотого и бриллиантового юбилеев правления.

Последний раз королевские вагоны обновлялись в середине 1980-х годов. За последний год, как сообщили в Букингемском дворце, поезд отправлялся в рейс лишь дважды.

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