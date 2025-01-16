Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему ППО
Київ • УНН
Британський прем'єр Кір Стармер анонсував передачу Україні 150 артилерійських стволів та нової системи ППО. Країни підписали угоду про військову допомогу обсягом 3 млрд фунтів щорічно до 2031 року.
Велика Британія передасть Україні 150 стволів артилерії та нову мобільну систему ППО. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським в Києві, передає УНН.
Ми надаємо 150 стволів для артилерії, яка вперше за понад 20 років буде виготовлена у Сполученому Королівстві й буквально за декілька тижнів почне постачатися в Україну. Я також оголошую, що ми будемо постачати нову мобільну систему ППО, яка називається "Грейтфул" і співфінансована з Данією
Також він заявив, що Британія продовжить тренувати українських військових.
"На додачу до 50 тис., яких ми вже натренували у Сполученому Королівстві, ми працюватимемо із союзниками, щоб наростити цю роботу", - сказав Стармер.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у четвер, 16 січня, у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.
У декларації про стрічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Британії і Північної Ірландії зазначається, що Сполучене Королівство щорік надаватиме Україні військову допомогу обсягом не менше ніж 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік до 2030/31 року і доти, доки буде потрібно для підтримки України.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що у цьому році Велика Британія має надати Україні загалом 6,6 млрд доларів допомоги. У тому числі 3 млрд дол. від російських активів.