Британія інвестує 5,5 млрд доларів для створення дронів на основі досвіду України
Київ • УНН
Велика Британія інвестує 4,5 млрд фунтів стерлінгів ($5,5 млрд) у безпілотники для своїх збройних сил на основі уроків, винесених з досвіду використання безпілотників в Україні під час триваючого конфлікту.
Велика Британія інвестує 4,5 мільярда фунтів стерлінгів (5, 5 ммлрд доларів) у безпілотники для своїх збройних сил на основі досвіду, отриманого в Україні. Про це йдеться у заяві уряду Британії, передає УНН.
Деталі
Як повідомляється, оборонна стратегія Великої Британії щодо безпілотників розроблена на основі уроків, отриманих в Україні. Вона дасть змогу задіяти інноваційні можливості у всій оборонній сфері Великої Британії.
Згідно з новим підходом, дрони будуть якнайшвидше передавалися до британських військових, оснащуючи особовий склад збройних сил країни найважливішими засобами розвідки, спостереження та нанесення ударів.
В уряді Британії вказали, що першочерговим завданням залишається успішна реалізація ініціативи з постачання в Україну 4000 безпілотників.
Конфлікт в Україні став інкубатором нових способів ведення війни, і нам необхідно засвоїти і застосувати ці уроки, отримані у важких боях. Швидка розробка і модернізація систем без екіпажу стане ключем до отримання переваги на полі бою, і ми повинні скористатися цією можливістю для розвитку і підтримки таких навичок і можливостей у Великій Британії
З понад 3 мільярдів доларів, які будуть витрачені на підтримку України цього фінансового року, понад 240 мільйонів підуть на постачання Україні безпілотних систем.
Доповнення
Велика Британія направить в Україну ще 200 протитанкових ракет та навчить ще 10 тис. українських військовослужбовців.
Також сьогодні Британія розширила санкції на ще понад 50 осіб та підприємств, що спрямовано на скорочення збройового арсеналу та воєнної скарбниці російського диктатора володимира путіна. Новий санкційний пакет націлений на виробників боєприпасів, компанії з виробництва електроніки, а також торговців алмазами та нафтою.