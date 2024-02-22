Британия инвестирует 5,5 млрд долларов для создания дронов на основе опыта Украины

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
  •  88258 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
  •  109485 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  166393 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  201022 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  187332 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  210286 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  222095 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  193511 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
19.02.24  •  209215 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
19.02.24  •  397440 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Британия инвестирует 5,5 млрд долларов для создания дронов на основе опыта Украины

Британия инвестирует 5,5 млрд долларов для создания дронов на основе опыта Украины

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 14:43  •  7378 просмотра

Read in English

Великобритания инвестирует 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,5 млрд) в беспилотники для своих вооруженных сил на основе уроков, извлеченных из опыта использования беспилотников в Украине во время продолжающегося конфликта.

Великобритания инвестирует 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (5, 5 ммлрд долларов)  в беспилотники для своих вооруженных сил на основе опыта, полученного в Украине. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании, передает УНН

Детали

Как сообщается, оборонная стратегия Великобритании в отношении беспилотников разработана на основе уроков, полученных в Украине. Она позволит задействовать инновационные возможности во всей оборонной сфере Великобритании.

Согласно новому подходу, дроны будут как можно быстрее передаваться британским  военным, оснащая личный состав вооруженных сил страны важнейшими средствами разведки, наблюдения и нанесения ударов.

В правительстве Британии указали, что первоочередной задачей остается успешная реализация инициативы по поставке в Украину 4000 беспилотников.

Конфликт в Украине стал инкубатором новых способов ведения войны, и нам необходимо усвоить и применить эти уроки, полученные в тяжелых боях.  Быстрая разработка и модернизация систем без экипажа станет ключом к получению преимущества на поле боя, и мы должны воспользоваться этой возможностью для развития и поддержки таких навыков и возможностей в Великобритании

- заявил министр оборонных закупок Джеймс Картлидж.

Из более 3 миллиардов долларов, которые будут потрачены на поддержку Украины в этом финансовом году, более 240 миллионов пойдут на поставку Украине беспилотных систем.

Дополнение 

Великобритания направит в Украину еще 200 противотанковых ракет и обучит еще 10 тыс. украинских военнослужащих. 

Также сегодня Великобритания расширила санкции на еще более 50 человек и предприятий, что направлено на сокращение оружейного арсенала и военной казны российского диктатора Владимира Путина. Новый санкционный пакет нацелен на производителей боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговцев алмазами и нефтью.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
ukrainaУкраина
Британія інвестує 5,5 млрд доларів для створення дронів на основі досвіду України
Britain invests $5.5 billion to create drones based on Ukraine's experience
Новости по теме

Британия инвестирует 5,5 млрд долларов для создания дронов на основе опыта Украины

Великобритания инвестирует 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,5 млрд) в беспилотники для своих вооруженных сил на основе уроков, извлеченных из опыта использования беспилотников в Украине во время продолжающегося конфликта.

Война •   •  7378 просмотра
Британия инвестирует 5,5 млрд долларов для создания дронов на основе опыта Украины

Модуль управления, цифровой компас: очередные иностранные компоненты нашли в российской военной технике

Единую базу данных об иностранных составляющих в вооружениях пополнили части российской мобильной станции спутниковой связи "Аурига", в частности, модуль управления и цифровой компас, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины.

Война •   •  6552 просмотра
Модуль управления, цифровой компас: очередные иностранные компоненты нашли в российской военной технике

Отсутствие россии на крупнейшем авиасалоне в Сингапуре открывает другим компаниям возможности завоевать азиатский рынок - Reuters

Западные оборонные компании пользуются возможностью завоевать азиатских клиентов, поскольку россия не участвует в крупнейшем в Азии авиасалоне в Сингапуре из-за санкций.

Экономика •   •  4885 просмотра
Отсутствие россии на крупнейшем авиасалоне в Сингапуре открывает другим компаниям возможности завоевать азиатский рынок - Reuters

Британия передаст Украине еще 200 противотанковых ракет

Великобритания пришлет в Украину еще 200 противотанковых ракет и обучит еще 10 тысяч украинских солдат.

Анонсы •   •  10728 просмотра
Британия передаст Украине еще 200 противотанковых ракет

россияне на ТОТ угрожают отобрать жилье у местных, которые не переоформили его согласно законодательству рф

россияне, оккупировавшие украинские территории, угрожают конфисковать жилье у местных жителей, которые не перерегистрировали свою собственность в соответствии с российским законодательством.

Война •   •  9942 просмотра
россияне на ТОТ угрожают отобрать жилье у местных, которые не переоформили его согласно законодательству рф

В Великобритании заявили о поддержке кандидатуры Марка Рютте на пост генсека НАТО - Sky News

Великобритания объявила поддержку премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, который может занять должность следующего Генерального секретаря НАТО.

Новости Мира •   •  7408 просмотра
В Великобритании заявили о поддержке кандидатуры Марка Рютте на пост генсека НАТО - Sky News

Бундестаг рекомендовал передать Украине дальнобойные ракеты TAURUS

Парламент Германии проголосовал за то, чтобы рекомендовать предоставить Украине ракеты большой дальности TAURUS, но окончательное решение будет за канцлером.

Война •   •  13028 просмотра
Бундестаг рекомендовал передать Украине дальнобойные ракеты TAURUS

Одесская правоохранительница 3 года безосновательно начисляла зарплату своей подруге

Выявлено, что сотрудница правоохранительного органа в Одесской области за 3 года насчитала своей подруге более 1 миллиона гривен зарплаты, несмотря на ее частые прогулы и невыполнение служебных обязанностей.

Криминал и ЧП •   •  10378 просмотра
Одесская правоохранительница 3 года безосновательно начисляла зарплату своей подруге

Оккупанты в Крыму составили два админпротокола на журналистку Лутфие Зудиеву. Лубинец призывает мир осудить действия рф

Российские силовики задержали крымскотатарскую активистку и журналистку Лутфие Зудиеву во время обыска в ее доме, изъяли электронику и задержали ее на несколько часов по административным обвинениям.

Война •   •  12329 просмотра
Оккупанты в Крыму составили два админпротокола на журналистку Лутфие Зудиеву. Лубинец призывает мир осудить действия рф

США сотрудничают с Турцией в производстве артиллерийских  боеприпасов

США создадут три завода по производству боеприпасов в Техасе к 2025 году для производства 155-мм снарядов для Украины в сотрудничестве с турецкими оборонными подрядчиками.

Война •   •  13229 просмотра
США сотрудничают с Турцией в производстве артиллерийских  боеприпасов