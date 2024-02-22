Британия инвестирует 5,5 млрд долларов для создания дронов на основе опыта Украины
Киев • УНН
Великобритания инвестирует 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,5 млрд) в беспилотники для своих вооруженных сил на основе уроков, извлеченных из опыта использования беспилотников в Украине во время продолжающегося конфликта.
Великобритания инвестирует 4,5 миллиарда фунтов стерлингов (5, 5 ммлрд долларов) в беспилотники для своих вооруженных сил на основе опыта, полученного в Украине. Об этом говорится в заявлении правительства Великобритании, передает УНН.
Детали
Как сообщается, оборонная стратегия Великобритании в отношении беспилотников разработана на основе уроков, полученных в Украине. Она позволит задействовать инновационные возможности во всей оборонной сфере Великобритании.
Согласно новому подходу, дроны будут как можно быстрее передаваться британским военным, оснащая личный состав вооруженных сил страны важнейшими средствами разведки, наблюдения и нанесения ударов.
В правительстве Британии указали, что первоочередной задачей остается успешная реализация инициативы по поставке в Украину 4000 беспилотников.
Конфликт в Украине стал инкубатором новых способов ведения войны, и нам необходимо усвоить и применить эти уроки, полученные в тяжелых боях. Быстрая разработка и модернизация систем без экипажа станет ключом к получению преимущества на поле боя, и мы должны воспользоваться этой возможностью для развития и поддержки таких навыков и возможностей в Великобритании
Из более 3 миллиардов долларов, которые будут потрачены на поддержку Украины в этом финансовом году, более 240 миллионов пойдут на поставку Украине беспилотных систем.
Дополнение
Великобритания направит в Украину еще 200 противотанковых ракет и обучит еще 10 тыс. украинских военнослужащих.
Также сегодня Великобритания расширила санкции на еще более 50 человек и предприятий, что направлено на сокращение оружейного арсенала и военной казны российского диктатора Владимира Путина. Новый санкционный пакет нацелен на производителей боеприпасов, компании по производству электроники, а также торговцев алмазами и нефтью.
Британия инвестирует 5,5 млрд долларов для создания дронов на основе опыта Украины
Великобритания инвестирует 4,5 млрд фунтов стерлингов ($5,5 млрд) в беспилотники для своих вооруженных сил на основе уроков, извлеченных из опыта использования беспилотников в Украине во время продолжающегося конфликта.
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