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Бровари виховують науковців: у Палаці творчості працює осередок МАН

Бровари виховують науковців: у Палаці творчості працює осередок МАН

Київ • УНН

 • 23766 перегляди

У Палаці творчості дітей та юнацтва Броварів діє територіальний осередок МАН, що охоплює 248 учнів у 43 наукових секціях. Центр забезпечує розвиток юних науковців та дослідників у різних галузях знань.

Місцева влада Броварів активно сприяє розвитку дітей та молоді, забезпечуючи їм можливості для творчої та наукової реалізації. Одним із ключових осередків такого розвитку є Палац творчості дітей та юнацтва (ПТДЮ), на базі якого вже третій рік функціонує територіальний осередок Малої академії наук України (МАН), пише УНН.

МАН – це не просто освітня ініціатива, а потужна платформа для підтримки талановитих учнів, які цікавляться наукою, дослідженнями та інноваціями. На сьогодні до складу міського осередку МАН входять 16 закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Це дозволяє охопити велику кількість школярів, які прагнуть поглиблювати свої знання в різних галузях.

Основна мета діяльності осередку – розвиток дослідницько-експериментального напряму освіти, що включає науково-дослідницьку, конструкторську та винахідницьку роботу. Юні науковці отримують підтримку для реалізації своїх ідей, працюючи в секціях, що охоплюють різні сфери науки, техніки, культури та мистецтва.

За словами директорки ПТДЮ Валентини Павлученко, у Палаці творчості успішно функціонують шість гуртків дослідницько-експериментального напряму, серед яких "Соціологія", "Правознавство", "Психологія", "Юні історики Броварщини", "Юні екологи" та літературознавчий гурток "Огнищани".

У рамках діяльності МАН щороку проходить конкурс-захист наукових робіт, де учні презентують власні дослідження перед журі. Уже визначені переможці першого етапу, які продовжать змагатися на обласному рівні з лютого.

Ми підсумували перший етап конкурсу на спеціальному заході, де відзначили переможців та їхніх педагогів,

- розповіла Павлученко.

Загалом у Броварському територіальному осередку МАН залучено 248 вихованців у 43 наукових секціях, що охоплюють 12 наукових відділень. Це дає змогу розвивати не лише академічні знання учнів, а й їхні практичні навички проведення наукових досліджень, що є важливим для майбутнього професійного становлення.

Одним із ключових аспектів роботи МАН є участь у конкурсах, змаганнях та освітніх заходах міжнародного, всеукраїнського, обласного та місцевого рівня. Це дозволяє талановитій молоді представляти свої проєкти не лише у рідному місті, а й на ширшій платформі, залучаючи експертів та менторів до оцінки їхніх досліджень.

Підтримка міської влади та освітніх структур є важливим фактором у розвитку МАН, адже вона забезпечує ресурсну базу, методичний супровід та координацію заходів. Завдяки цьому юні науковці Броварів мають змогу реалізовувати свої таланти та робити внесок у науку та суспільство.

Таким чином, діяльність Малої академії наук у Броварах є яскравим прикладом того, як поєднання освіти, наукових досліджень та підтримки громади допомагає розкрити потенціал молоді, формуючи нове покоління науковців та лідерів.

Додамо

Раніше УНН розповідав, що на базі Палацу творчості дітей та юнацтва (ПТДЮ) працює Рада дітей та учнівської молоді Броварської територіальної громади. Рада дітей об’єднує лідерів усіх шкіл громади, сприяючи їхньому розвитку та реалізації численних ініціатив. З 2018 року учні реалізували понад 70 творчих, освітніх та масових заходів, які охопили широкий спектр тем – від культури й дозвілля до волонтерської діяльності.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКиївщина
ukrainaУкраїна
brovaryБровари

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