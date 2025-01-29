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Бровары воспитывают ученых: во Дворце творчества работает ячейка МАН

Бровары воспитывают ученых: во Дворце творчества работает ячейка МАН

Киев  •  УНН

 • 4777 просмотра

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Во Дворце творчества детей и юношества Броваров действует территориальная ячейка МАН, охватывающая 248 учеников в 43 научных секциях. Центр обеспечивает развитие юных ученых и исследователей в различных областях знаний.

Местные власти Броваров активно способствуют развитию детей и молодежи, обеспечивая им возможности для творческой и научной реализации. Одним из ключевых центров такого развития является Дворец творчества детей и юношества (ПТДЮ), на базе которого уже третий год функционирует территориальный центр Малой академии наук Украины (МАН), пишет УНН.

МАН - это не просто образовательная инициатива, а мощная платформа для поддержки талантливых учеников, которые интересуются наукой, исследованиями и инновациями. На сегодня в состав городской организации МАН входят 16 учреждений общего среднего и внешкольного образования. Это позволяет охватить большое количество школьников, которые стремятся углублять свои знания в различных областях.

Основная цель деятельности организации - развитие исследовательско-экспериментального направления образования, включающего научно-исследовательскую, конструкторскую и изобретательскую работу. Юные ученые получают поддержку для реализации своих идей, работая в секциях, охватывающих различные сферы науки, техники, культуры и искусства.

По словам директора ПТДЮ Валентины Павлученко, во Дворце творчества успешно функционируют шесть кружков исследовательско-экспериментального направления, среди которых "Социология", "Правоведение", "Психология", "Юные историки Броварщины", "Юные экологи" и литературоведческий кружок "Огнищане".

В рамках деятельности МАН ежегодно проходит конкурс-защита научных работ, где ученики презентуют собственные исследования перед жюри. Уже определены победители первого этапа, которые продолжат соревноваться на областном уровне с февраля.

Мы подытожили первый этап конкурса на специальном мероприятии, где отметили победителей и их педагогов,

- рассказала Павлученко.

Всего в Броварском территориальном центре МАН привлечено 248 воспитанников в 43 научных секциях, охватывающих 12 научных отделений. Это позволяет развивать не только академические знания учеников, но и их практические навыки проведения научных исследований, что важно для будущего профессионального становления.

Одним из ключевых аспектов работы МАН является участие в конкурсах, соревнованиях и образовательных мероприятиях международного, всеукраинского, областного и местного уровня. Это позволяет талантливой молодежи представлять свои проекты не только в родном городе, но и на более широкой платформе, привлекая экспертов и менторов к оценке их исследований.

Поддержка городских властей и образовательных структур является важным фактором в развитии МАН, ведь она обеспечивает ресурсную базу, методическое сопровождение и координацию мероприятий. Благодаря этому юные ученые Броваров имеют возможность реализовывать свои таланты и вносить вклад в науку и общество.

Таким образом, деятельность Малой академии наук в Броварах является ярким примером того, как сочетание образования, научных исследований и поддержки общества помогает раскрыть потенциал молодежи, формируя новое поколение ученых и лидеров.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, что на базе Дворца творчества детей и юношества (ПТДЮ) работает Совет детей и учащейся молодежи Броварской территориальной громады. Совет детей объединяет лидеров всех школ громады, способствуя их развитию и реализации многочисленных инициатив. С 2018 года ученики реализовали более 70 творческих, образовательных и массовых мероприятий, которые охватили широкий спектр тем - от культуры и досуга до волонтерской деятельности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
ukrainaУкраина
brovariБровары

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