Британці зізналися, який алкоголь люблять найбільше
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Цього року улюбленими напоями британців стали джин, віскі і горілка. Про це свідчать дані дослідження, проведеного Асоціацією торгівлі вином і спиртом, повідомляє УНН.
Так, згідно з дослідженням 29% опитаних віддали переваги джину. Ці показники дозволили джину "переміститися" з торішнього третього місця на першу позицію в рейтингу.
Другим в рейтингу став віскі, цінителів якого нарахували 25%, і замикає трійку лідерів горілка (23%).
Відзначається, що впродовж 2017 року британці купили 47 мільйонів пляшок джину. Це на 7 мільйонів більше, ніж в 2016-му.
Нагадаємо, за словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, українська горілка має високу якість і переплачувати за горілку іноземного виробництва немає сенсу.
Як повідомляв УНН, пляшка гарної української горілки до новорічного столу в середньому коштує близько 90 грн. Ціна за пляшку горілки іноземного виробництва стартує від 117 грн.