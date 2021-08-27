Британські сили збираються вийти з Афганістану до 31 серпня на тлі зростання загроз безпеці

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На запитання ведучої про те, чи повинні британські військові покинути Афганістан раніше, ніж це зроблять Штати, Воллес сказав “так, ми повинні”.

“Вони будуть останніми, хто вийде”, — додав він, кажучи про американські сили.

Деталі

За словами британського міністра оборони, водночас, вчорашня атака біля аеропорту Кабула “не прискорила” вихід Великої Британії.

“Завжди будуть певні групи, такі як "ІД", які захочуть сказати, що вони вигнали США або Велику Британії” з Афганістану, говорить Воллес, однак, за його словами, це не відповідає дійсності.

“Вибух був жахливим, але він не прискорив наш вихід”, — додав він.

Про евакуацію

За словами голови оборонного відомства, у Великої Британії залишилися “лічені години” для евакуації людей з Афганістану.

Воллес повідомив, що наразі близько 1 000 осіб, які мають право приїхати до Великої Британії, перебувають на території аеропорту Кабула, і Велика Британія спробує знайти “людей в натовпі, де зможемо”, але “сумний факт полягає в тому, що не всі виберуться”.

Доповнення

Бойовики "Талібану" після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуювали або евакуюють своїх громадян і співробітників. "Талібан" визначив крайній термін для цього - до 31 серпня.

Напередодні в аеропорту Кабула загострилася ситуація, західні країни і НАТО попереджали про загрозу атак. І вже 26 серпня біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштованих терористами-смертниками. Повідомлялося, що в результаті теракту загинули не менше 100 осіб, серед яких 13 загиблих американських військовослужбовців.

Президент США Джозеф Байден заявив, що наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.

Відповідальність за вибухи на себе взяла "Ісламська держава". Один з вибухів прогримів біля воріт аеропорту, другий - недалеко від готелю Baron, де зупинялися військовослужбовці і репортери з Великої Британії, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі. "Талібан" засудив напад.