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Британія висловила "беззаперечну підтримку" США на Близькому Сході

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Велика Британія безсумнівно підтримує США у ситуації навколо загострення відносин з Іраном. Про це заявив міністр оборони Королівства Бен Воллес у вівторок, 7 січня, підкреслюючи на важливості спроби "перезавантажити" іранську ядерну угоду, передає Reuters, інформує УНН.

"Наша підтримка США взагалі не викликає сумнівів. Ми друзі та союзники, але ми також є друзями та союзниками, коли це має значення", - заявив Воллес.

Як зазначає видання, Британія прагнула дотримуватися відповідної дипломатичної лінії з моменту вбивства американським безпілотником високопоставленого іранського генерала минулого тижня, уникаючи критики свого близького союзника, одночасно прагнучи співпрацювати з європейськими партнерами щодо дипломатичного рішення.

Міністр оборони заявив, що генерал Кассем Сулеймані був загрозою для безпеки, однак, поруч з цим, закликав суттєво послабити напругу в регіоні.

Відповідаючи на питання про законність удару безпілотника, Воллес сказав, що Велика Британія захищає право нації на такі дії, і, як він вважає, "існує певний момент, щоб відповісти, що є частиною самозахисту".

Як повідомлялося раніше в УНН, США перекидають бомбардувальники на базу в Індійському океані на тлі конфлікту із Іраном. 

Нагадаємо, у ніч на 3 січня американські військові поблизу аеропорту Багдада за вказівкою президента США Дональда Трампа ракетним ударом вбили іранського генерала Касема Сулеймані.

Згодом президент Трамп звинуватив іранського генерала в причетності до загибелі тисяч американців та в планах убивства ще багатьох громадян США. Водночас держсекретар США Майк Помпео запевнив, що Вашингтон не хоче війни з Тегераном і заперечив, що США можуть завдати ударів по культурній спадщині Ірану.

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