Великобритания выразила "безоговорочную поддержку" США на Ближнем Востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Великобритания несомненно поддерживает США в ситуации вокруг обострения отношений с Ираном. Об этом заявил министр обороны Королевства Бен Уоллес во вторник, 7 января, подчеркивая на важности попытки "перезагрузить" иранскую ядерную сделку, передает Reuters, информирует УНН.
"Наша поддержка США вообще не вызывает сомнений. Мы друзья и союзники, но мы также являются друзьями и союзниками, когда это имеет значение", - заявил Уоллес.
Как отмечает издание, Великобритания стремилась придерживаться соответствующей дипломатической линии с момента убийства американским беспилотником высокопоставленного иранского генерала на прошлой неделе, избегая критики своего близкого союзника, одновременно стремясь сотрудничать с европейскими партнерами по дипломатическому решению.
Министр обороны заявил, что генерал Кассем Сулеймани был угрозой для безопасности, однако, рядом с этим, призвал существенно ослабить напряжение в регионе.
Отвечая на вопрос о законности удара беспилотника, Уоллес сказал, что Великобритания защищает право нации на такие действия, и, как он считает, "существует определенный момент, чтобы ответить, что является частью самозащиты".
Как сообщалось ранее в УНН, США перебрасывают бомбардировщики на базу в Индийском океане на фоне конфликта с Ираном.
Напомним, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию президента США Дональда Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.
Впоследствии президент Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном и возразил, что США могут нанести удар по культурному наследию Ирана.