Бред Пітт програв у суді Анджеліні Джолі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Верховний суд Каліфорнії відхилив апеляцію голлівудського актора та колишннього чоловіка акторки Анджеліни Джолі Бреда Пітта щодо справи про опіку над їхніми дітьми. Про це повідомляє УНН із посиланням на People.
Деталі
У вересні адвокати Пітта вимагали переглянути справу про опіку над його дітьми. Суддю, який надав актору більше часу для спілкування з дітьми, усунули, і це призвело до анулювання його рішення. У зв’язку із цим повернули умови опіки листопада 2018 року, за якими Джолі — одноосібний опікун дітей.
Юристи актора планують і далі працювати із цією справою та залучити незалежних експертів.
За словами представників Джолі, акторка щаслива, що на життя її дітей не впливатиме "неетична поведінка”.
Контекст
57-річчий Бред Пітт і 46-річна Анджеліна Джолі подали на розлучення 2016 року після 12 років стосунків. У пари шестеро дітей, троє з яких прийомні.
2017 року Пітт і Джолі домовилися проводити процес розлучення конфіденційно.
2018 року вони дійшли згоди в питаннях опіки над дітьми в межах розлучення.
2019 року суд задовольнив позов про розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі.
У травні 2021 року Бред Пітт домігся спільної опіки над дітьми.