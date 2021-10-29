Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Верховный суд Калифорнии отклонил апелляцию голливудского актера и бывшего мужа актрисы Анджелины Джоли Брэда Питта по делу об опеке над их детьми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на People.
Детали
В сентябре адвокаты Питта потребовали пересмотреть дело об опеке над его детьми. Судья, который предоставил актеру больше времени для общения с детьми, был отстранен, и это привело к аннулированию его решения. В связи с этим вернули условия опеки ноября 2018 года, согласно которым Джоли — единоличный попечитель детей.
Юристы актера планируют и дальше работать с этим делом и привлечь независимых экспертов.
По словам представителей Джоли, актриса счастлива, что на жизнь ее детей не будет влиять "неэтичное поведение".
Контекст
57-летний Брэд Питт и 46-летняя Анджелина Джоли подали на развод в 2016 году после 12 лет отношений. У пары шесть детей, трое из которых приемные.
В 2017 году Питт и Джоли договорились проводить бракоразводный процесс конфиденциально.
В 2018 году они пришли к согласию в вопросах опеки над детьми в рамках развода.
В 2019 году суд удовлетворил иск о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли.
В мае 2021 года Брэд Питт добился совместной опеки над детьми.