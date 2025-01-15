Бразилія обмежила використання смартфонів у школах

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва 13 січня підписав законопроєкт, що обмежує використання смартфонів у школах, на тлі того, як ця тенденція стала глобальною Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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Зазначається, що обмеження для учнів початкових і середніх шкіл у країні почнуть діяти в лютому. Закон дозволяє використання смартфонів лише в надзвичайних ситуаціях, з освітньою метою або для учнів з інвалідністю, які потребують цих пристроїв.

Міністр освіти Каміло Сантана заявив, що діти починають користуватися інтернетом у ранньому віці, що ускладнює контроль за їхньою активністю онлайн. На його думку, обмеження використання смартфонів у школах буде корисним.

Ми хочемо, щоб ці пристрої, як і в багатьох інших країнах, використовувалися в класі лише з педагогічною метою та під керівництвом учителя, - сказав Сантана.

Законопроєкт отримав підтримку як від прихильників президента, так і його опонента, колишнього президента Жаїра Болсонаро.

Наголошується, що багато батьків і учнів також підтримували цю ініціативу. За даними опитування, оприлюдненого у жовтні бразильським соціологічним центром Datafolha, майже дві третини респондентів підтримали заборону використання смартфонів дітьми та підлітками в школах. Понад три чверті зазначили, що ці пристрої завдають їхнім дітям більше шкоди, ніж користі.

Нагадаємо

Губернатор Каліфорнії підписав закон про обмеження смартфонів у школах до 2026 року. Мета - зменшити ризики психічних захворювань та покращити навчання унів.